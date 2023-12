Mainz (ots) -Im ZDF ist die Zahl von Frauen in Führungspositionen so hoch wie noch nie. Von 2019 bis 2022 stieg ihr Anteil von 40,4 auf 43,5 Prozent. Darüber hinaus ist mit der Berufung von Dr. Nadine Bilke zur Programmdirektorin und Bettina Schausten zur Chefredakteurin die Geschäftsleitung des ZDF erstmals geschlechterparitätisch besetzt."Wir haben bei der Förderung von Mitarbeiterinnen schon viel erreicht. Aber wir sind noch nicht zufrieden: Unser Ziel ist die paritätische Besetzung der Führungspositionen. Darum werden wir engagiert unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen, bis wir dieses Ziel auch erreicht haben", erklärte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz bei der Vorstellung des Erfahrungsberichts der Gleichstellungsbeauftragten Stephanie Keppler. Zurzeit liege in drei von fünf Direktionen der Anteil weiblicher Führungskräfte über dem ZDF-Durchschnitt.Insgesamt erreicht die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF 49,6 Prozent. Seit 15 Jahren gibt es damit ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern im Unternehmen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5667759