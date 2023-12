Unterföhring (ots) -- Das große Staffelfinale am 13. Dezember bei Sky und WOW- Bildmaterial und Keyart zum Download im Sky Fotoweb- Screener der einzelnen Episoden im Sky Media Village"Der Winter steht vor der Tür und ich brauche ein paar warme Schuhe", läutet Ninos Vater Gerald das vierte und letzte Kapitel von "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" ein, zu sehen ab Mittwoch, 13.12. bei Sky und WOW. Die Lösung für wärmende Gemütlichkeit? Schafwolle! Cheyenne schwingt das Schergerät und verpasst den Schafen bei einem Wolle-Produzenten eine neue Frisur. Wenig später drückt die 23-Jährige die Schulbank: Ihre lang ersehnte landwirtschaftliche Ausbildung steht auf dem Stundenplan! Doch dafür muss sie erstmal fit werden: Ihre beiden kleinen Kinder sind krank und sie hat sich auch noch angesteckt. Gut, dass beim Hoffest zur Eröffnung des neuen Tierwohlstalls wieder Feierstimmung aufkommt. Haben sich die vielen Mühen am Ende für alle gelohnt?Der Tierwohlstall ist eröffnet!"Dieser Herbst ist einer der schönsten meines Lebens, weil wir so viel geschafft haben und jetzt die Lorbeeren ernten - unser Tierwohlstall ist jetzt bereit für den Einzug!", strahlt Nino übers ganze Gesicht. Voller Stolz schaut das Jungbauerpaar auf das neue Zuhause für die Tiere des Chianinahofs. "Das ist schon fast ein Kuh-Hotel. Wir haben nicht daran gespart, den Tieren die beste Wintersaison ever zu bieten", sind die beiden begeistert von der komfortablen Ausstattung des Gebäudes. Doch eine schwierige Hürde gilt es noch zu meistern: Die Überführung des lieben Viehs in ihr neues Zuhause stellt Nino, Gerald und Cheyenne vor ungeahnte Probleme! Auf halber Strecke zum Stall macht die Herde auf den Hufen kehrt und tritt energisch den Rückzug auf die vertraute Weide an - keine Chance, die Tiere in die neue Herberge zu locken. Wird es mit dem Einzug der neu gekauften Schweine besser klappen? Doch dafür müssen erstmal die passenden Tierboxen fertig werden und zu allem Überfluss ist Ninos Vater Gerald vom Schweine-Zuwachs noch nicht wirklich überzeugt - Stress pur! Jetzt müssen alle nochmal kräftig mit anpacken und dann steigt endlich das große Hoffest zur feierlichen Eröffnung des Tierwohlstalls. Freunde, Familie und sogar die Bürgermeisterin von Dobl geben sich die Ehre und feiern das neue Flaggschiff des Chianinahofs!Schafe scheren leicht gemacht?"Wie man Schafe schert, ist für mich absolutes Neuland", ist Cheyenne gespannt auf ihren Tag bei einem norddeutschen Wolle-Produzenten. Wie wird aus Rohwolle warme und auch noch stylische Kleidung? Bei einem grauwolligen pommerschen Landschaf, das für Cheyenne bereitsteht, soll sie nun selbst Hand anlegen. Doch es stellt sich schnell heraus: Das Schafescheren scheint gar nicht so einfach zu sein! "Ich glaube, ich überlasse die Arbeit auf unserem Hof lieber jemand anders", hat die angehende Jungbäuerin die Kunst des Scherens unterschätzt. Bleibt zu hoffen, dass es später bei der Garnherstellung besser läuft. An einem historischen Spinnrad scheint Cheyenne tatsächlich ein echtes Talent zu sein. Doch von der Wolle über das Garn bis hin zur Kleidung ist es ein weiter Weg. Die bequemen und ansprechenden Endprodukte begeistern Cheyenne und ihren Reisebegleiter, Schweigervater Gerald, dann sichtlich. Wäre sogar eine "Nordwolle meets Ochsenknecht-Edition" denkbar? Das Interesse für diese ungewöhnliche Fashion-Idee ist geweckt!Cheyenne drückt die SchulbankZusammen mit ihrer Freundin Verena, selbst Bauersfrau auf einem Hof in der Nähe, startet Cheyenne in ein neues Abenteuer: die Ausbildung zur Landwirtschaftlichen Facharbeiterin! "Eigentlich bin ich ja nicht so der Schul-Fan - ich würde sogar sagen: Ich hasse Schule über alles!", hat Cheyenne gehörig Respekt vor dem ersten Tag im Klassenzimmer. Aus gutem Grund: Die schlimmen Mobbing-Erfahrungen aus ihrer Teenager-Zeit haben für sie damals jeden Schulbesuch zum Alptraum werden lassen. Wird die 23-Jährige mit der Umgebung einer Schulklasse heute besser umgehen können, als damals? Schließlich warten 230 Stunden Unterricht und jede Menge Lernstoff auf die Auszubildenden. Doch Cheyenne hat ihr Ziel fest im Blick: Sie will ihrem Umfeld endlich beweisen, dass sie es mit der Landwirtschaft ernst meint! Kaum ist sie aus dem Haus und auf dem Weg zu Schule, klingelt ihr Handy in Dauerschleife - Nino bekommt die Kids zuhause kaum gebändigt. "Das wird eine große Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen", blickt die angehende Landwirtin etwas besorgt in die Zukunft. Doch als die von ihrer kleinen Tochter Mavie und Nino zur Einschulung eine süße Schultüte geschenkt bekommt, scheint die Welt wieder in Ordnung zu sein.Ausstrahlungstermine:Immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sky Nature, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.