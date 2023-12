© Foto: picture alliance/AP Images | Evan Agostini



Der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, versucht, die Argumente von Jamie Dimon gegen Bitcoin zu widerlegen.JPMorgans CEO Jamie Dimon, ein langjähriger Kritiker von Bitcoin, hat diese Woche im Capitol Hill erneut gegen Bitcoin gewettert und vorgeschlagen, dass Kryptowährungen verboten werden sollten und dass sie nur für Kriminelle, Drogenhändler, Geldwäsche und Steuervermeidung gut seien. Mike Novogratz sagte daraufhin am Donnerstag in der "Squawk Box" von CNBC, dass er Dimon zwar möge und in einigen Dingen mit ihm übereinstimme, dass er sich aber in Bezug auf Kryptowährungen irrt. "Er bekräftigt seine Meinung immer wieder und liegt immer wieder falsch. Bitcoin hat die JPMorgan-Aktie …