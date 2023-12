Bei den Game Awards 2023 ging es nicht nur um die besten Spiele des Jahres - fast noch spannender waren die Trailer und Neuankündigungen der Publisher. Drei davon stachen besonders hervor. Der Spieleentwickler Hideo Kojima hat bei den Game Awards 2023 in Los Angeles viel Aufmerksamkeit auf sein neuestes Projekt gelenkt: Das Horrorspiel OD, in dessen gruseligem Trailer bekannte Darsteller:innen wie Sophia Lillis (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...