Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin will bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erneut antreten. Das sagte er russischen Medienberichten zufolge am Freitag bei einer Veranstaltung zur Ehrung von Soldaten, die in der Ukraine gekämpft haben.



Nach einem Beschluss der Wahlkommission Russlands sollen die Präsidentschaftswahlen vom 15. bis 17. März 2024 stattfinden. Über die erneute Kandidatur Putins war schon seit Wochen spekuliert worden, ernsthafte Herausforderer gibt es nicht. Bei seiner Wiederwahl wäre es die insgesamt fünfte Amtszeit als Staatsoberhaupt. Seine Zeit an der Staatsspitze wurde lediglich von 2008 bis 2012 unterbrochen, als er Ministerpräsident Russlands war.

