Rolling Wireless, der weltweit führende Anbieter von Netzwerkzugangsgeräten (NADs) für die Automobilindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass er seine Beschaffungsaktivitäten in der Rolling Wireless SARL, seiner in Luxemburg ansässigen Hauptniederlassung, konsolidiert hat.

Mit Wirkung vom 1. November 2023 werden alle Beschaffungsvorgänge von der Rolling Wireless SARL durchgeführt. Dazu gehört der Einkauf aller Komponenten von globalen Lieferanten sowie der Endprodukte von den Rolling Wireless' Produktionspartnern (EMS).

Der operative Umzug betrifft ausschließlich die Beschaffung und hat keine Auswirkungen auf die aktuellen Liefer- und Abrechnungsverfahren für die Kunden von Rolling Wireless. "Seit der Veräußerung von Sierra Wireless im Jahr 2020 ist Rolling Wireless ein eigenständiges europäisches Unternehmen, das völlig unabhängig von seinen Investoren agiert", sagte Andreas Kohn, Chief Operating Officer von Rolling Wireless. "In einem Kontext zunehmender geopolitischer Spannungen ist es für uns jedoch wichtig, die Integrität unserer Lieferkette zu betonen. Die Konsolidierung aller Beschaffungsaktivitäten in unserer Luxemburger Zentrale ist eine Bestätigung unserer Verpflichtung zu operativer Eigenständigkeit und Unabhängigkeit."

Neben dem Hauptsitz in Luxemburg verfügt Rolling Wireless über Vertriebs- und Supportbüros in Frankreich, Deutschland, Hongkong, Japan, Korea und den USA sowie über Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Ungarn.

Die mittelfristigen Aussichten von Rolling Wireless bleiben positiv, da sowohl die 5G NADs als auch die Vehicle-to-Everything (V2X) Lösungen stark nachgefragt werden. Das Unternehmen verzeichnet auch ein starkes Kundeninteresse an seinen agilen Softwareentwicklungsdiensten, das durch die Erweiterung seines Software-Hubs in Budapest auf mehr als 30 Ingenieure gestützt wird.

Über Rolling Wireless

Rolling Wireless ist der weltweit führende Anbieter von Netzwerkzugangsgeräten (NADs) für die Automobilindustrie und hat bisher mehr als 50 Millionen Mobilfunkmodule für die Automobilindustrie ausgeliefert.

Auf der Grundlage von mehr als zwei Jahrzehnten Innovation und operative Exzellenz unterstützt Rolling Wireless Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer bei der Entwicklung von Anwendungen, die die Sicherheit erhöhen, die Fahrer begeistern und zusätzliche Einnahmen generieren. Die einzigartige Open-Source-Softwareplattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, Linux-basierte Telematik-Steuergeräte (TCUs) auf einem einzigen Modul aufzubauen.

Rolling Wireless wurde im Jahr 2020 als unabhängiges Unternehmen gegründet, nachdem der Geschäftsbereich Automotive von Sierra Wireless veräußert wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und beschäftigt weltweit mehr als 250 Automobilexperten.

