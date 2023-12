Seit dem vergangenen Donnerstag rollt das Ex-Twitter X den KI-Assistenten Grok an Nutzer:innen im Tarif X Premium Plus aus. Wer also bereit ist, zwischen 16 und 22 US-Dollar pro Monat zu zahlen, kann den Bot testen. 16 Dollar für ein Monatsabo oder 22 Dollar für das Abo über die App-Stores müssen Nutzer:innen aufwenden, um den als "bissig" zu bezeichnenden KI-Bot Grok zu verwenden. Der Nutzwert scheint relativ gering zu sein. Vornehmlich legt Elon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...