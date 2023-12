DJ MÄRKTE USA/Kleine Abgaben nach US-Arbeitsmarktdaten erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten einen etwas leichteren Start an der Wall Street an. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht, der einen leicht höheren Stellenaufbau ausgewiesen hat als erwartet. Damit gibt es verhaltene Sorgen bei den Anlegern, ob ihre hochgespannten Zinssenkungserwartungen weiter passen. Dementsprechend ziehen die Anleiherenditen an. Die Zehnjahresrendite gewinnt 7,5 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Der Dollar legt mit den Daten zu, der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent.

Zuletzt hatte die Einschätzung für gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, dass die US-Konjunktur eine weiche Landung erfahren dürfte, also keine Rezession droht, und zugleich die Zeichen auf Zinssenkungen stehen. Als Folge ging es mit den Renditen am Anleihemarkt rasant abwärts, was zugleich den Aktienmarkt beflügelte.

Mehr als fraglich ist allerdings, ob der am Freitag ausgewiesene Stellenaufbau von 199.000 groß genug ist, um die US-Notenbank sogar wieder über Zinserhöhungen nachdenken zu lassen. Erwartet worden waren 190.000 neue Stellen. Zuletzt hatte US-Notenbankchef Powell gesagt, dass Gedanken an Zinssenkungen verfrüht seien, zugleich aber signalisiert, dass die Zeit der Zinserhöhungen wohl vorbei sein dürfte.

Mit den Ölpreisen geht es aufwärts. Saudi-Arabien und Russland haben dazu aufgerufen, in den kommenden Monaten weitere Förderbegrenzungen vorzunehmen. Allerdings können die Gewinne vom Freitag nicht den kräftigen Wochenverlust von rund 5 Prozent wettmachen. Belastet wurden die Preise von Nachfragesorgen.

Unternehmensseitig haben Docusign und Broadcom Quartalszahlen vorgelegt, die in beiden Fällen gewinnseitig besser als erwartet ausfielen. Docusign tendieren vorbörslich knapp behauptet, Broadcom ziehen um 1 Prozent an.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,66 +7,8 4,58 24,0 5 Jahre 4,22 +8,0 4,14 21,8 7 Jahre 4,26 +8,5 4,18 29,4 10 Jahre 4,23 +7,5 4,15 35,0 30 Jahre 4,33 +6,9 4,26 35,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Do, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0758 -0,3% 1,0781 1,0787 +0,5% EUR/JPY 155,21 -0,3% 155,37 155,35 +10,6% EUR/CHF 0,9447 -0,0% 0,9438 0,9455 -4,6% EUR/GBP 0,8568 -0,0% 0,8570 0,8578 -3,2% USD/JPY 144,41 +0,1% 144,12 144,02 +10,1% GBP/USD 1,2553 -0,3% 1,2579 1,2575 +3,8% USD/CNH (Offshore) 7,1719 +0,1% 7,1682 7,1589 +3,5% Bitcoin BTC/USD 43.613,30 +1,1% 43.388,36 43.598,41 +162,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,90 69,34 +2,2% +1,56 -7,7% Brent/ICE 75,59 74,05 +2,1% +1,54 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,795 40,33 -1,3% -0,53 -52,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.022,02 2.028,63 -0,3% -6,61 +10,9% Silber (Spot) 23,66 23,81 -0,6% -0,15 -1,3% Platin (Spot) 920,41 911,00 +1,0% +9,41 -13,8% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,4% +0,02 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

