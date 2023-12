DJ Esken und Klingbeil mit großer Mehrheit als SPD-Vorsitzende wiedergewählt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Saskia Esken und Lars Klingbeil sind am Freitag auf dem SPD-Bundesparteitag mit großer Mehrheit als SPD-Vorsitzende wiedergewählt worden. Esken bekam 82,6 Prozent der Stimmen, auf Klingbeil entfielen 85,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Beide nahmen die Wahl an.

Damit hat Esken ihr Wahlergebnis von vor zwei Jahre verbessert. Damals bekam sie 76,7 Prozent der Stimmen. Klingbeil musste hingegen leichte Einbußen hinnehmen. Vor zwei Jahren hatte er noch 86,3 Prozent der Stimmen hinter sich vereinen können.

Beide hatten in ihren Reden auf dem Parteitag in Berlin eine Reform der Schuldenbremse angemahnt, um so die nötigen Investitionen in die Transformation hin zur Klimaneutralität bereitstellen zu können.

Am Nachmittag sollen die 600 Delegierten über den Leitantrag der Parteiführung unter dem Titel "Zusammen für ein starkes Deutschland" diskutieren. Dieser beinhaltet etwa eine höhere Besteuerung von Reichen und eine Lockerung der Schuldenbremse. Außerdem wird ein Deutschlandfonds gefordert, mit dem Investitionen in den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft finanziert werden sollen.

Der Bundesparteitag dauert noch bis Sonntag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll am Samstagvormittag eine Rede halten.

