Dieser neueste Titel wird sich voraussichtlich 2025 in die insgesamt 95 Millionen Mal verkaufte Serie einreihen

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Monster Hunter Wilds, das nächste Spiel der von Kritikern gefeierten Monster Hunter-Serie, im Jahr 2025 erscheinen soll.

Monster Hunter Wilds ist der neueste Titel der Serie und der erste komplett neue Haupttitel seit der Veröffentlichung von Monster Hunter Rise im Jahr 2021. Monster Hunter Wilds soll im Jahr 2025 erscheinen und wird mit dem Ziel entwickelt, ein Erlebnis zu bieten, das sowohl langjährige Fans der Serie als auch Neueinsteiger zufriedenstellt.

Capcom ist nach wie vor fest entschlossen, die Erwartungen aller Beteiligten zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

ÜBER Monster Hunter

Die Monster Hunter-Reihe besteht aus Jagd-Actionspielen, in denen die Spieler gegen riesige Monster in wunderschönen natürlichen Umgebungen antreten. Beginnend mit dem ersten Titel im Jahr 2004 begründete die Serie ein neues Genre von Videospielen, in denen Spieler mit Freunden zusammenarbeiten, um wilde Monster zu jagen. Die Monster Hunter-Reihe hat sich seither zu einem weltweiten Phänomen entwickelt und wurde bis zum 30. September 2023 insgesamt mehr als 95 Millionen Mal verkauft.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

