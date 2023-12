Kiel (ots) -



Zur heutigen Verleihung des schleswig-holsteinischen Altenpflegepreises an den bpa für das Projekt VerA (Initiative zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen) sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Mathias Steinbuck:



"Wir brauchen in der Pflege jede Auszubildende und jeden Auszubildenden. Wer sich für diese berufliche Laufbahn entschieden hat, soll mit jeder Form der Unterstützung auch auf diesem Weg gehalten werden. Im Projekt VerA haben der bpa und die übrigen Verbände des Forums Pflegegesellschaft gezeigt, wie ein solcher Weg aussehen kann.Durch Einstellung einer "Fachkoordinatorin Pflege" über den bpa als geschäftsführenden Verband für das Forum Pflegegesellschaft ist eine weitere Professionalisierung gelungen und ein flächendeckenderes Angebot geschaffen worden. So können noch mehr ehrenamtliche Ausbildungsbegleiterinnen und -begleiter qualifiziert werden, um Pflegeschülerinnen und -schüler zu beraten und im Beruf zu halten.Der Altenpflegepreis ist eine wunderbare Bestätigung für unsere gemeinsame Arbeit."



Zum Hintergrund: Die Fachkoordinatorin hat ehrenamtliche Seniorexperten für den Bereich der Pflege gesucht und in der Begleitung von Auszubildenden, bei denen ein Ausbildungsabbruch droht, gemeinsam mit der Initiative VerA des Senior Experten Service (SES) aus Bonn, unterstützt.



