WTS berät Mabanaft bei dem Erwerb der WESTFA Energy GmbH



WTS hat die Mabanaft GmbH & Co. KG beim Erwerb der WESTFA Energy GmbH in finanziellen und steuerlichen Belangen beraten. WESTFA Energy GmbH, mit Sitz in Hagen, ist ein führendes Flüssiggasversorgungsunternehmen in den Bereichen Einkauf, Logistik und Vertrieb von Flüssiggas für Heiz- und Mobilitätszwecke. Mit eigener Fahrzeugflotte versorgt das Familienunternehmen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich kommerzielle sowie private Endkunden mit Flüssiggas. Die Unternehmensphilosophie "Energy for life" basiert auf einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und die Bereitstellung umweltfreundlicher und sauberer Energie. Die strategische Akquisition wird, nach dem Closing, die Position von Mabanaft auf dem Energiemarkt verstärken und es ermöglichen das Produktportfolio zu erweitern sowie die wachsenden Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellbehördlichen Genehmigungen. Die Transaktion wurde seitens WTS im Bereich Financial und Tax umfassend begleitet. So zeichnete das Advisory-Team um Justus Quack und Nick Weidemann für die Financial Due Diligence und finanziellen SPA Advice verantwortlich. Das M&A Tax Team von WTS um Daniela Angelini hat die steuerliche Due Diligence erstellt sowie im Rahmen des SPA unterstützt. Über Mabanaft GmbH & Co. KG Die Mabanaft Gruppe ist ein führendes unabhängiges und integriertes Energieunternehmen, das seinen Kunden innovative Energielösungen in den Bereichen Transport, Heizung, Industrie und Landwirtschaft bietet. Die Gruppe ist im Import, Vertrieb und Marketing von Erdölprodukten, Erdgasflüssigkeiten, Chemikalien und Biokraftstoffen tätig und unterstützt ihre Kunden beim Übergang zu saubereren Kraftstoffen, indem sie alternative langfristige Lösungen anbietet. Über WESTFA Energy GmbH WESTFA Energy GmbH mit ihren Tochtergesellschaften ist ein Familienunternehmen, das 1946 von Johann Brand in Hagen gegründet wurde. Als Spezialist für Flüssiggas versorgt die WESTFA in regionalen Vertriebseinheiten in Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich mit eigenen LKW private Haushalte sowie Gewerbe und Industrie mit Flüssiggas. Außerdem ist WESTFA ein bedeutender Anbieter für Autogas in Deutschland und Benelux. Über die WTS Advisory AG WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur "Next Generation Finance". WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transaction Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung. Team

Justus Quack, Director (Financial)

Nick Weidemann, Senior Manager (Financial)

Daniela Angelini, Partner (Tax) Pressekontakt WTS

Florian Kestler

Friedenstraße 22

81671 München

Telefon: +49 (0)89 286 46-1565

florian.kestler@wts.de



