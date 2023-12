NEW YORK (dpa-AFX) - Ein solider Arbeitsmarkt in den USA hat am Freitag die Erwartung bald wieder sinkender Zinsen ein wenig gedämpft. Diese Erwartung hatte die US-Börsen in den vergangenen Wochen stark nach oben getrieben bis nahe an die Rekordstände. Anleger traten nun jedoch wieder auf die Bremse, der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,05 Prozent leicht im Minus bei 36 103 Punkten.

Damit setzt sich die Stagnation auf hohem Niveau fort, welche die zu Ende gehende Börsenwoche prägt. Für diese Woche zeichnet sich für den Dow ein kleiner Verlust ab.

Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,10 Prozent auf 4581 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,40 Prozent auf 15 959 Zähler./bek/jha/

