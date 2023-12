Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Sonntag, 17. Dezember 2023, 18.00 UhrZDF.reportageDie WeihnachtsmacherLiebe, Lichter, LebkuchenFilm von Christoph Warneck und Barbara RadlWeihnachten ist für viele Deutsche die schönste Zeit des Jahres. Bei den "Weihnachtsmachern" laufen die Vorbereitungen für das Fest aber schon Monate vorher an.Lebkuchen werden gebacken, Weihnachtsmärkte aufgebaut und Weihnachtsbäume geschmückt. Denn das Weihnachtsgeschäft ist für viele Händler die wichtigste Zeit des Jahres. 119,5 Milliarden Euro gaben die Deutschen in der Weihnachtszeit 2022 aus.Die Vorbereitungen aufs Fest beginnen für Walter Heiselbetz aus Nürnberg schon Monate vor der Adventszeit. "Hier in der Fabrik ist eigentlich fast das ganze Jahr über Weihnachten", erzählt er. Als Lebkuchenbäcker ist er für das unangefochtene Lieblingsweihnachtsgebäck der Deutschen zuständig. Rund 87.590 Tonnen Lebkuchen, Honigkuchen und Printen wurden 2022 in Deutschland produziert. Ein schweißtreibender Job: heiße Öfen, schwere Teigkübel. Jetzt, kurz vor Weihnachten, backen die Lebkuchenbäcker um Walter Heiselbetz im Dreischichtbetrieb.Der Weihnachtsmarkt in Köln ist, gemessen an den Besucherzahlen, der beliebteste in Deutschland: Über vier Millionen Menschen kommen jedes Jahr nach Köln, um den Markt zu besuchen. Zwischen Glühweinbuden und Wurstständen sorgt täglich die "Domstreife" des Ordnungsamtes Köln für Sicherheit und Ordnung. Jetzt in der Adventszeit haben der stellvertretende Dienstgruppenleiter Julian und sein Team deutlich mehr Arbeit als sonst. "Irgendwas ist immer los", erzählt Julian, "wir haben das Personal jetzt in der Weihnachtszeit deutlich aufgestockt, und es gibt eine Zusatzschicht zwischen 14.00 und 23.00 Uhr." Auf dem Weihnachtsmarkt sind Julian und seine KollegInnen Kontrolleure, Ersthelfer und Auskunft zugleich. Nirgends in der Stadt drängen sich Kölner und Touristen zu dieser Jahreszeit so dicht wie dort.Weihnachten ist aber nicht für alle ein fröhliches Fest. Viele Familien in Deutschland können sich Weihnachten schlichtweg nicht leisten. Bei vielen reicht es kaum für einen geschmückten Baum, ein leckeres Weihnachtsessen oder für Geschenke. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Um armen Kindern und Jugendlichen an Weihnachten eine Freude zu bereiten, packen Bianca Sommerfeld und die Mitarbeiter vom Berliner SchutzengelWerk rund 2000 Geschenketüten mit rund 16.000 Artikeln: Bücher, Spielsachen, Kuscheltiere und Süßigkeiten. Für viele Kinder sind die prall gefüllten Tüten das einzige Geschenk, das sie am Heiligabend bekommen.Eine "ZDF.reportage" über Menschen, die Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres machen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5668210