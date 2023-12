DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Dezember (51. KW)

=== M O N T A G, 18. Dezember 2023 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK) 08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember - EU/Rat der Umweltminister D I E N S T A G, 19. Dezember 2023 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen Dezember *** 08:00 CH/Handelsbilanz November *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:30 DE/EZB, Veröffentlichung SREP-Ergebnisse 2023 und Aufsichtsschwerpunkte 2024 (10:00 Pressekonferenz mit Bankenaufsichtschef Enria und EZB-Direktor Elderson) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Dezember *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q *** - CH/Handelsbilanz November *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Rat der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieminister M I T T W O C H, 20. Dezember 2023 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe Loan Prime Rate *** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar *** 08:00 GB/Verbraucherpreise November *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Oktober 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 21. Dezember 2023 *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen F R E I T A G, 22. Dezember 2023 *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember *** 16:00 US/Neubauverkäufe November - Märkte/verkürzter Börsenhandel Großbritannien (bis 13:30 MEZ), US-Anleihemarkt (bis 20:00 MEZ) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2023 09:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.