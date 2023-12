© Foto: picture alliance / Klaus Ohlenschläger | Klaus Ohlenschläger



Der DAX hat nach der Veröffentlichung der US-Jobdaten und dem Handelsbeginn an der Wall Street einen neuen Höchststand markiert. Wie lang kann die Rallye noch gehen?Der deutsche Leitindex haussiert und ist auf 16.738 Punkte gestiegen - ein historischer Höchststand. Zunächst hatte der Index kurz nach der Freigabe der monatlichen US-Arbeitsmarktdaten etwas an Wert verloren. Im November konnten in den USA 199.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft verzeichnet werden, was die Erwartungen von Ökonomen, die 185.000 neue Stellen prognostiziert hatten, übertraf. Im Vormonat Oktober waren es 150.000 neue Jobs gewesen. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend von 3,9 Prozent auf 3,7 Prozent. …