Zinssenkungen im kommenden Jahr hält Portfolio-Experte Andreas Beck für unwahrscheinlich. Aber wenn der Druck durch die Verwerfungen am Immobilienmarkt zunehme, müssten die Zentralbanken reagieren."Wir haben jetzt den schnellsten und stärksten Zinsanstieg hinter uns, nicht nur bei der Europäischen Zentralbank, sondern auch die Fed in den USA hat entsprechend agiert", erklärt Beck. Er habe noch nie solch eine extreme inverse Zinskurve gesehen, so der Experte im wO-TV-Interview. "Die Zinsstrukturkurve sagt nicht nur, was die Europäische Zentralbank macht, sondern auch, wie der Markt das aufnimmt." Der Markt sei zunehmend skeptisch, ob die Zentralbanken ein hohes Zinsniveau langfristig halten …