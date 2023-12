DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Allzeithoch nach US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem neuen Allzeithoch des DAX hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Der deutsche Leitindex verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 16.759 Punkte. Das neue Allzeithoch liegt bei 16.783 Punkten. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht brachte für Aktien gute Nachrichten. Er bestätigte die Hoffnung auf eine Sanfte Landung der US-Konjunktur, was die Gewinnaussichten der Unternehmen nach unten absichert.

Für die weit vorgepreschten Bond-Märkte waren das schlechte Nachrichten: Zeichen einer Rezession gibt es nicht, die US-Notenbank steht nicht unter Zugzwang für Zinssenkungen. Entsprechend brachen vor allem langlaufende Anleihen ein, bei 30-ährigen Bundesanleihen ging es zeitweise deutlicher abwärts.

US-Arbeitsmarkt einfach "solide"

Viele Analysten bezeichneten den Arbeitsmarktbericht als "solide". So hieß es von der Commerzbank, die US-Wirtschaft habe im November 199.000 neue Stellen geschaffen. Der große Sprung gegenüber den 150.00 Stellen aus dem Oktober liege allerdings nur am Ende der Streiks bei den US-Automobilherstellern.

Im Trend verliere die Beschäftigung an Dynamik, bleibe aber stärker als mit einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt vereinbar. "Der Bericht stützt unsere Einschätzung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht so früh senken wird, wie der Markt es eingepreist hat", so die Experten.

Aktienmarkt reagiert auf ganzer Breite positiv

Die Reaktion am Aktienmarkt stimmte Händler positiv: Denn nach den US-Daten ging es auf ganzer Marktbreite nach oben. Dies sei ein "sehr gutes Zeichen für weitere Allzeithochs". So hätten sie im europaweiten Stoxx-600-Index nach den Daten gerade einmal rund 40 Titel mit Minuszeichen gezeigt.

Ansonsten sei es in allen Branchen nach oben gegangen. Dies zeige den Optimismus und eine breit gestreute Gewinnerwartung über alle Branchen hinweg. Der Markt sei nicht abhängig von einer Einzelstory wie beispielsweise "fallenden Zinsen" und dadurch bei Enttäuschungen rückschlaggefährdet. Dazu sei die Diversifikation für Fonds einfach und lade zu Investitionen ein.

Einzelunternehmen im Hintergrund

Tagessieger im DAX waren Sartorius mit einem Plus von 3,6 Prozent. Der Sprung über die 300-Euro-Marke sorgte hier für frische Käufe, hieß es. Unter Druck standen - ähnlich wie die Anleihen - zinsempfindliche Aktien wie Immobilienwerte. Hier verloren Vonovia 1,3 Prozent, Aroundtown fielen sogar um 5,3 Prozent. Hensoldt kletterten dagegen um 2,2 Prozent nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme der ESG GmbH.

Auch Analysten-Kommentare bewegten die Kurse. So ging es für Siemens Energy um 2,2 Prozent nach unten. JP Morgan hat die Aktie auf "Underweight" abgestuft von "Neutral". Im TecDAX legten Nemetschek trotz einer Abstufung durch Berenberg um 2,0 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.759,22 +0,8% +20,37% DAX-Future 16.777,00 +0,7% +17,05% XDAX 16.761,29 +0,7% +20,85% MDAX 26.691,29 +0,6% +6,27% TecDAX 3.251,07 +1,0% +11,30% SDAX 13.167,41 +0,5% +10,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,58 -86 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 8 1 3.585,3 79,4 77,8 MDAX 33 17 0 460,8 26,3 38,6 TecDAX 20 10 0 817,5 25,4 27,7 SDAX 45 22 3 105,4 10,5 9,0 ===

