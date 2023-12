Cathie Wood: Bitcoin ETFs können den Preis für die nächsten 5 - 10 Jahre antreiben

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte nicht besser sein. Der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung liegt bei rund 44.000 Dollar und könnte jederzeit wieder ein neues Jahreshoch bilden. Einige gehen sogar davon aus, dass es schon Anfang nächsten Jahres ein neues Allzeithoch jenseits der 70.000 Dollar Marke geben könnte. Während man bisher immer von 4-Jahres-Zyklen gesprochen hat, die durch das Bitcoin-Halving bedingt waren, könnte dieses Wechselspiel zwischen Krypto-Winter und Mega-Bullrun bald ein Ende haben. Zumindest wenn es nach Ark Invest CEO Cathie Wood geht. Sie ist für ihre bullische Haltung gegenüber Bitcoin bekannt und ihr Unternehmen ist einer der potenziellen Emittenten eines Bitcoin-ETFs. Laut ihr könnten die Fonds den Preis für die nächsten 5 - 10 Jahre beeinflussen.

Die Erwartungen an die Bitcoin-ETFs, die in den USA kurz vor der Zulassung stehen könnten, sind hoch. Viele vergleichen es gerne mit den Gold-ETFs, die damals dafür gesorgt haben, dass das Edelmetall an der Börse handelbar und einer breiteren Masse zugänglich gemacht wird. Der Preis ist in den Jahren darauf explodiert. Das erhoffen sich nun auch einige von den Bitcoin-ETFs.

Durch die börsengehandelten Fonds wird es möglich, in die Kryptowährung zu investieren, ohne selbst eine Wallet zu besitzen oder sich mit Kryptobörsen auseinandersetzen zu müssen. Außerdem soll die Tatsache, dass die SEC einen solchen Fonds erlaubt, das Vertrauen der Anleger stärken, die Kryptowährungen gegenüber bisher eine eher kritischere Haltung haben.

Kursziele, die für Bitcoin dadurch ausgesprochen werden, reichen von 100.000 bis 5 Millionen Dollar. Dabei soll es sich aber nicht nur um einen kurzen Anstieg handeln. Geht es nach Cathie Woods, soll der Preis dadurch für die nächsten 5 - 10 Jahre angetrieben werden.

NEW: Ark CEO Cathie Wood says Bitcoin ETF will "drive next 5 to 10 years" of price appreciation



Bullish pic.twitter.com/MelibqZY5w - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 8, 2023

Neben Ark Invest warten noch 12 weitere Unternehmen auf eine Zulassung ihrer Fonds durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die erste Genehmigung soll bereist Anfang Jänner nächsten Jahres erteilt werden und als richtungsweisend für die anderen Anträge gelten. Analysten von Bloomberg gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die ETFs genehmigt werden, inzwischen bei 90 % liegt.

ETFs als Kurstreiber für die nächsten 10 Jahre?

Inzwischen kommen aber auch immer mehr Zweifel an der Theorie auf, dass ETFs alles verändern könnten. Zumindest ob die Auswirkungen auf den Preis tatsächlich so ausfallen, wie von vielen angekündigt. Immerhin gibt es in anderen Teilen der Welt bereits Bitcoin ETFs und die Nachfrage hält sich hier in Grenzen. Not your keys, not your Coins.

Außerdem steht im Raum, dass die Emittenten auf Cash Creations setzen sollen, wenn es nach der SEC geht, sodass gar nicht wirklich Bitcoin gekauft werden, um dessen Wert abzubilden. Die hohe Nachfrage durch Unternehmen wie BlackRock und Ark Invest würde dadurch ausbleiben. Außerdem stellt sich inzwischen für viele die Frage, ob die Fonds bereits eingepreist sind und es sich um einen weiteren Fall von "Buy the rumours, sell the news" handelt. Bald wird es Klarheit darüber geben, ob Cathie Wood am Ende Recht behalten soll. Sicher ist, dass im Vorfeld der Entscheidung der SEC sie Stimmung am Markt extrem bullisch ist und auch die Nachfrage nach dem neuen $BTCETF-Token explodiert.

Jetzt mehr über Bitcoin ETF Token erfahren.

3 Millionen Dollar in kürzester Zeit

$BTCETF stellt ein spannendes neues Projekt dar, das eng mit der Entwicklung der Spot Bitcoin ETFs in den USA zusammenhängt. Während seines erfolgreichen Vorverkaufs konnte der Token bereits über 3,1 Millionen Dollar von Investoren einbringen. Ein markantes Merkmal des BTCETF-Tokens ist seine spezielle Token-Burn-Mechanik, die auf Schlüsselereignisse im Zusammenhang mit Bitcoin ETFs in den USA reagiert. Ein Beispiel hierfür ist die automatische Vernichtung von 5 % der BTCETF-Token bei der Genehmigung des ersten Bitcoin ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC. Insgesamt gibt es fünf solcher Ereignisse, die zu Token-Burns führen können, wodurch bis zu 25 % des Gesamtangebots entfernt werden könnten, was den Wert der verbleibenden Token potenziell steigert.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken)

Der Vorverkauf des Tokens erfolgt in verschiedenen Phasen, wobei jede Phase einen Anstieg des Token-Preises nach sich zieht. Dies bietet Frühinvestoren die Möglichkeit, schon vor dem offiziellen Börsenstart Buchgewinne zu realisieren. Experten sagen für den BTCETF-Token nach seiner Notierung an den Kryptobörsen eine mögliche Wertsteigerung von über 1.000 % voraus.

Während des Vorverkaufs bietet der BTCETF-Token eine Staking-Option, die derzeit eine jährliche Rendite von 87 % verspricht. Bislang haben Investoren über 300 Millionen Token im Staking Pool platziert, um von diesem passiven Einkommen zu profitieren, wobei sie langfristig auf den Wert von $BTCETF setzen. Es wird zwar erwartet, dass die jährliche Rendite mit zunehmender Beteiligung sinkt, jedoch sollte sie weiterhin im hohen zweistelligen Bereich bleiben. Ein hoher Anteil an gestakten Token könnte beim Börsenstart den Verkaufsdruck reduzieren, was den Kurs des Tokens nach dem Handelsbeginn möglicherweise erheblich steigern könnte.

Jetzt Bitcoin ETF Token Website besuchen.

(Bitcoin ETF Token Staking - Quelle: btcetftoken)

Die Kombination aus der Token-Burn-Mechanik und attraktiven Staking-Renditen schafft optimale Bedingungen für einen möglichen Preisanstieg des BTCETF-Tokens. In Anbetracht der aktuellen Marktdynamik und des starken Interesses der Investoren könnte der BTCETF-Token zu einem wichtigen Akteur auf dem Kryptomarkt werden und sich als attraktive Anlageoption für Krypto-Enthusiasten und Anleger etablieren. Der Vorverkauf befindet sich aktuell in der achten von zehn Phasen, was potenziellen Käufern die Chance bietet, von zukünftigen Wertsteigerungen schon vor dem Listing an den Kryptobörsen zu profitieren.

Jetzt $BTCETF im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.