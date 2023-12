HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, gab den Start seines neuen Global Delivery Center (GDC) in Ia?i, Rumänien, bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231208723264/de/

Mayor of Ia?i, Mihai Chirica, cuts the inaugural ribbon of HCLTech's new delivery center with the company's CEO and MD, C Vijayakumar; its Romania country leader, Iulian Paduraru; and SVP, Shiv Walia. (Photo: Business Wire)

Das neue hochmoderne Zentrum in Ia?i wird digitale, technische, Cloud- und KI-Lösungen der nächsten Generation anbieten. Das Zentrum erweitert die Präsenz von HCLTech in Rumänien und unterstreicht das Engagement des Unternehmens in diesem Land als Teil seiner Nearshore-Strategie zur Betreuung globaler Kunden.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für HCLTech in Rumänien, da wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und unsere globalen Kunden mit neuen Fähigkeiten in den neuesten Technologien bedienen. Wir engagieren uns weiterhin für unsere Mitarbeiter und die lokalen Gemeinden und werden weiterhin in lokale Talente investieren, die eine Karriere im Technologiebereich anstreben", sagte Iulian Paduraru, Country Head Rumänien, HCLTech.

"HCLTech hat sich zu einem wichtigen Akteur in der rumänischen Technologiedienstleistungsbranche entwickelt und das neue Lieferzentrum ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens, das Technologie-Ökosystem in Ia?i und im ganzen Land auszubauen", sagte Mihai Chirica, Bürgermeister von Ia?i.

Die Einweihungszeremonie des neuen Zentrums wurde von der Führungsspitze von HCLTech, darunter C Vijayakumar, Chief Executive Officer und Managing Director, und Rahul Singh, Chief Operating Officer, zusammen mit lokalen Würdenträgern und Partnern begangen. Aus diesem Anlass nahmen Mitglieder des Führungsteams von HCLTech zusammen mit führenden Persönlichkeiten aus Rumänien an einer Podiumsdiskussion teil, bei der es darum ging, wie Unternehmen an der neuen, technologiegestützten Umgebung teilhaben und die GenZ-Kultur nutzen, um die Belegschaft für die Zukunft neu zu erfinden.

HCLTech ist seit fünf Jahren in Rumänien tätig und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter in Bukarest, Ia?i und Brasov. HCLTech ist in 25 Ländern als Top-Arbeitgeber zertifiziert und steht in Rumänien auf Platz eins. Das Unternehmen engagiert sich mit seinen Programmen für die lokalen Gemeinden.

