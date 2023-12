Berlin - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) strebt eigenen Angaben zufolge kein anderes Amt mehr an. "Für mich ist das kein Sprungbrett für höhere Aufgaben", sagte Pistorius dem "Stern".



Es sei ein Vorteil, mit knapp 63 Jahren ins Wehrressort gekommen zu sein. Er müsse nicht "aus Rücksicht auf meine Karriere taktieren oder heikle Themen umgehen". Es sei zwar kein leichtes Amt, sagte Pistorius. "Und doch habe ich es leichter als andere vor mir, weil ich den Ballast weiterer Ambitionen nicht mit mir rumtrage." Über seine anhaltend hohen Zustimmungswerte als beliebtester Politiker des Landes wundert sich Pistorius.



"Es hat mich überrascht", sagte er. "Ich nehme es als Kompliment und freue mich darüber." Klar sei aber auch, dass sich Beliebtheitswerte wieder änderten. "Da mache ich mir keine Illusionen."



Zum Stressausgleich rudere er auf dem gleichen Rudergerät wie Frank Underwood in der Serie "House of Cards", sagte Pistorius. "Das ist wirklich toll, weil es nicht so laut ist wie die hydraulischen Rudergeräte."

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken