Beste Dividendenaktien für 2024: Diese fünf Aktien empfiehlt Künstliche Intelligenz

Im Jahr 2024 stehen Anleger erneut vor der Herausforderung, in einem sich wandelnden Marktumfeld rentable Investitionen zu finden. Besonders Dividendenaktien rücken dabei in den Fokus, da sie eine Kombination aus Wertsteigerung und regelmäßigen Einkünften bieten. Wenn die Märkte potenziell zu heiß laufen, werfen Anleger auch einen Blick auf Dividendenaktien, die oftmals mit einer geringeren Bewertung überzeugen.

In diesem Zusammenhang gewinnt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz an Bedeutung, da diese durch datengestützte Analysen und Prognosen eine neue Dimension in die Aktienauswahl bringt. KI-Systeme können enorme Datenmengen verarbeiten und komplexe Muster erkennen, die für menschliche Analysten nur schwer zugänglich sind.

Also haben wir mit dem innovativen KI-gestützten Analysetool AltIndex den Aktienmarkt näher angeschaut und fünf spannende Dividendenaktien identifiziert, die das KI-Tool, basierend auf eine alternativen Datenanalyse, aktuell zum Kauf empfiehlt. Doch welche Dividendenaktien könnten 2024 eine gute Wahl sein?

Targa Resources

Targa Resources ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Energieinfrastruktur, das sich auf die Sammlung, Verarbeitung, Lagerung und den Transport von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Anlagen und Pipelines. Targa bietet Dienstleistungen wie die Aufbereitung und Entfernung von Verunreinigungen aus Rohgas sowie die Bereitstellung von Logistiklösungen für den Transport von Erdgas und NGLs an.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 2,14 %. Mit einer Payout-Ratio von 36,7 % vom Gewinn besteht viel Raum für Steigerungen. Zuletzt gab es hier jedoch keine konstant steigenden Dividenden. Nach einem Einbruch in der Corona-Pandemie muss das Unternehmen nun wieder durch stetige Anhebungen die Dividende steigern. Das KI-Tool AltIndex sieht hier augenscheinlich Potenzial und bewertet die Targa Resources Aktie als Kauf.

Prologis

Prologis ist ein globales Immobilienunternehmen, das sich auf Logistikimmobilien spezialisiert hat. Dieses entwickelt und verwaltet Lager- und Distributionszentren, die von Unternehmen für Lagerhaltung, Vertrieb und E-Commerce genutzt werden. Prologis bietet damit essenzielle Infrastruktur für die Lieferketten von Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit.

Im laufenden Jahr steigt die Aktie um rund 6,5 %. Die jährliche Dividendenrendite liegt bei rund 2,9 %. Der AI-Score von AltIndex bewertet die Aktie mit einem Wert von 71 und damit klar zum Kauf. Insbesondere ein zuletzt positives Sentiment verbessert die Aussichten für die Prologis Aktie, die zugleich historisch durchaus attraktiv bewertet sind.

Realty Income

Realty Income, bekannt als "The Monthly Dividend Company", ist ein REIT, der bei Dividendeninvestoren beliebt ist. Das Unternehmen investiert in Gewerbeimmobilien und zeichnet sich durch seine zuverlässigen monatlichen Dividendenausschüttungen aus. Realty Income besitzt ein breites Portfolio an langfristig vermieteten Immobilien, hauptsächlich im Einzelhandelsbereich. Jeden Monat wandert eine Dividende auf das Konto der Aktionäre von Realty Income.

Die Aktie fiel im laufenden Jahr um rund 17 %. Damit könnte sich ein Turnaround in 2024 anbahnen. Denn erneut fallende Zinsen dürften das Unternehmen in eine elaborierte Lage versetzen. Die starke Positionierung und die Beliebtheit unter Anlegern dürften Realty Income als eines der Unternehmen in den Vordergrund stellen, das schnell und deutlich vom geldpolitischen Pivot profitiert.

Ventas

Ventas ist ein REIT aus den USA, der sich auf das Gesundheitswesen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in eine breite Auswahl von Immobilien, darunter Seniorenwohnanlagen, Pflegeheime, medizinische Bürogebäude und Forschungseinrichtungen. Ventas ist bekannt für seine starke Präsenz in einem wachsenden und demografisch wichtigen Sektor. Denn Gesundheit ist ein defensiver Wachstumsmarkt.

Die Aktie läuft seit Jahresbeginn seitwärts, rückblickend verlor das Unternehmen in fünf Jahren rund 22,5 % seines Werts. Dennoch sieht der AI-Score hier einen klaren Kauf - wohl auch dank der attraktiven Dividendenrendite, die bei rund 4 % liegt

Raytheon Technologies

Raytheon Technologies ist ein führendes Technologie- und Rüstungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Systemen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und zivile Luftfahrt spezialisiert hat.

Die Aktie fiel seit Jahresbeginn um rund 20 %, kurstechnisch bot die Raytheon Technologies Aktie zuletzt wenig Potenzial. Doch der AI-Score von AltIndex sieht Hoffnung - die Bewertung ist bullisch.

Die Raytheon Technologies Aktie könnte eine spannende Dividendenaktie für das Jahr 2024 sein. Im Hinblick auf geopolitisch unsichere Zeiten und Krisenherde überall auf der Welt hat der Rüstungskonzern wohl leider weiterhin eines der sichersten Geschäftsmodelle.

