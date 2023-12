Deutsche Konsum REIT - Bilanz zum 30.09.2023 verhagelt. Ursache? Hauptaktionär bleibt 62,5 Mio EUR schuldig und reisst die Gesellschaft in eine schwere Krise. Erstmal 55% Forderungsabschreiber auf das "Darlehen" - Minus 36 Mio EUR für die GuV. Und ob es ab heute für eine Zuschreibung reicht? Jedenfalls gab es heute nach Wochen des Schweigens und der Intransparenz eine kurze knappe Meldung. Genug um die Krise um die Deutsche Konsum REIT wenigstens bezüglich der "in der Brenne stehenden" Darlehen an den Grossaktionär zu lösen? Eher nicht. Weiter wird zu reden sein von der notwendigen, wahrscheinlich ...

