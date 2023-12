Wal transferiert große Mengen Bitcoin zu einer Kryptobörse: Erwartet er eine Preiskorrektur?

Die Bitcoin-Rallye der letzten Wochen scheint unaufhaltsam zu sein. Woche für Woche erreicht der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung neue Jahreshochs. Die Vorfreude auf die ETFs lässt Anleger hoffen, dass der Kurs bald auf über 100.000 Dollar steigt. Allerdings erwarten auch viele, die den Anstieg der letzten Wochen beobachtet haben, schon bald eine Korrektur, die es in sich haben könnte. Ein Rücksetzer auf unter 40.000 Dollar wäre nicht ungewöhnlich nach der Performance der letzten Wochen und Monate. Das scheint auch ein Krypto-Wal zu erwarten, der rund 3.000 BTC zum Verkauf an die Kryptobörse Binance transferiert hat.

Einer der wenigen Verkäufer

Schaut man sich die Entwicklungen der Top 100 Wallets an, also der Adressen, die die größten Bitcoin-Bestände halten, sind darunter nur sehr wenige Verkäufer. Die meisten sind entweder neu in die Top 100 aufgestiegen, weil sie in den letzten Wochen und Monaten fleißig Bitcoin gekauft haben, oder haben ihre Position gefestigt und nachgekauft. Wieder andere haben ihre Bestände unberührt lassen. Unter den Top 100 finden sich gerade einmal 6 Wallets, die im letzten Monaten Bitcoin verkauft haben.

(Top 10 Bitcoin-Wallets - Quelle: bitinfocharts)

Unter den Top 10 hat es gar keine Verschiebung im letzten Monat gegeben. Hier wurden weder neue Bitcoin nachgekauft, noch welche verkauft. Es kommt natürlich immer auf den zeitlichen Horizont eines Anlegers an. Während einige darauf schwören, Bitcoin für immer zu halten, da dieser in ihrer Vorstellung in den nächsten 20 Jahren unbezahlbar sein wird, vertreten andere die Devise, dass Gewinne eben erst Gewinne sind, wenn sie auch realisiert werden.

Erfolgsquote bei 100 %

Der Wal, der die 3.000 Bitcoin zur Binance-Börse transferiert hat, hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Allein der aktuelle Trade hat ihm einen Gewinn von rund 23 Millionen Dollar gebracht. Die Bitcoin, die er verkauft hat, hatten einen Gesamtwert von über 132 Millionen Dollar, während er noch vor nicht allzu langer Zeit deutlich weniger dafür gezahlt hat.

A smart whale deposited 3K $BTC($132.7M) to Binance today, making ~$23M.



This whale has traded $BTC 3 times in the past year, he/she bought $BTC at price lows and sold at highs each time.



The total profit is ~$61M and the win rate is 100%.https://t.co/1U2MmJq0kH pic.twitter.com/1jcn9S4TUo - Lookonchain (@lookonchain) December 9, 2023

Insgesamt hat er bisher drei solcher Trades gemacht und dabei jedes Mal einen hohen Gewinn erzielt. Laut Daten von Lookonchain belaufen sich die Gewinne auf rund 61 Millionen Dollar. Während oft darüber spekuliert wird, ob Krypto-Wale über Insider-Wissen verfügen, zeigen die Daten seiner bisherigen Verkäufe, dass es bei keinem der Verkäufe zu einer heftigen Korrektur unmittelbar nach dem Verkauf gekommen ist.

Es ist also auch diesmal nicht davon auszugehen, dass der Investor irgendetwas weiß, was andere nicht wissen. Allerdings legt die Rallye der letzten Wochen und Monate nahe, dass eine Korrektur früher oder später kommen dürfte, die auch gesund für die weitere Wertentwicklung wäre.

Schlechte Entscheidung?

Die Kommentare auf X, in denen davon gesprochen wird, dass er seine Coins besser behalten hätte und so deutlich mehr Geld verdienen könnte, haben natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Wie es in den sozialen Medien üblich ist, scheinen hier einige, die selbst keine Millionen haben, die Notwendigkeit zu sehen, einem Großinvestor Finanztipps zu geben.

Wahrscheinlich ist es wahr, dass das längere Halten noch zu einem höheren Gewinn führen können hätte, allerdings ist aufgrund der bisherigen Daten auch nicht davon auszugehen, dass das der letzte Trade des Wals war und dieser schon seine Gründe haben wird, warum er seinen Gewinn von 23 Millionen Dollar nun realisiert, obwohl viele erwarten, dass die Bitcoin-ETFs in den USA den Kurs schon bald auf ein neues Jahreshoch treiben werden. Die hohen Erwartungen der Anleger spiegeln sich auch im neuen Bitcoin ETF Token wider, dessen Nachfrage derzeit durch die Decke geht.



Jetzt mehr über Bitcoin ETF Token erfahren.

Bitcoin ETF Token steuert auf 3,5 Millionen Dollar zu

Der neue Bitcoin ETF Token ($BTCETF) ist nicht nur aufgrund seines Namens direkt an die Entwicklungen rund um die Bitcoin-ETFs in den USA geknüpft. Die gesamte Tokenomics des neuen Coins beruht auf dem Konzept, dass Anleger profitieren können, wenn es tatsächlich zur Genehmigung der Bitcoin-Fonds kommt. So führen 5 vordefinierte Ereignisse zu Token-Burns von je 5 % des $BTCETF-Gesamtangebots. Wird zum Beispiel der erste Bitcoin-ETF in den USA durch die SEC genehmigt, kommt es zum Burn von 5 % der $BTCETF-Token. Folgt nach der Zulassung die Markteinführung des Fonds, werden weitere 5 % geburnt. Ein Konzept, das Investoren offenbar begeistert.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken)

Schon nach kurzer Zeit steuert der Presale der $BTCETF-Token auf die 3,5 Millionen Dollar Marke zu. Da der Vorverkauf auf weniger als 5 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte dieser bereits in den nächsten Tagen enden. Neben den Token-Burns führt jeder der Meilensteine auch zu einer Reduktion des Transaktionssteuer bei $BTCETF, die anfangs noch bei 5 % liegt und schrittweise gesenkt wird, bis diese schließlich auf 0 ist, wenn alle 5 Ereignisse eintreten.

Jetzt Bitcoin ETF Token Website besuchen.

Die Tatsache, dass reale Ereignisse rund um die Bitcoin-ETFs bei $BTCETF zur Reduzierung des Gesamtangebots und damit zu potenziellen Wertsteigerungen der verbleibenden Coins führen kann, begeistert die Krypto-Community, was sich in der hohen Nachfrage noch in dieser frühen Phase des Projekts zeigt. Neben den Token-Burns kommt $BTCETF auch mit einer Staking-Möglichkeit, die Anlegern, die ihre Token langfristig staken, hohe Renditen einbringt.

(Bitcoin ETF Token Staking Überischt - Quelle: btcetftoken)

Derzeit liegt die APY (jährliche Rendite) noch bei 81 %. Dieser Wert sinkt allerdings noch, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einzahlen. Aufgrund der überdurchschnittlichen Rendite wurden bereits über 319 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt, was dazu führt, dass das Umlaufangebot beim Handelsstart stark begrenzt sein dürfte, wodurch ideale Bedingungen für eine mögliche Kursexplosion nach dem Listing an den Kryptobörsen geschaffen werden.

Marktteilnehmer und Krypto-Influencer, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass $BTCETF die idealen Bedingungen mitbringt, um einer der größten Profiteure der möglichen Bitcoin-ETF-Zulassungen in den USA zu werden. Aufgrund der niedrigen Marktkapitalisierung beim Handelsstart ist es leicht möglich, dass der Kurs innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigt, wobei jeder der Meilensteine, der zu Token-Burns führt, diese Entwicklung noch weiter antreiben könnte.

Jetzt $BTCETF noch für kurze Zeit im Presale kaufen.



