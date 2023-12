Dogecoin performt besser als Solana und Bitcoin - beginnt die Meme Coin Saison?

Bei all der Aufregung um Solana und Bitcoin könnte man meinen, dass es diese beiden Coins sind, die in den Top 10 die beste Performance in dieser Woche hingelegt haben. Dabei sollten eigentlich ganz andere Kryptowährungen im Rampenlicht stehen. Neben der Tatsache, dass sich Avalanche (AVAX) mit einem Plus von 45 % in den letzten 7 Tagen in die Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gekämpft hat, haben vor allem auch DOGE und SHIB beeindruckende Renditen in diesem Zeitraum erzielt. DOGE hat in den Top 10 nach AVAX die höchsten Gewinne in der letzten Woche eingebracht, was die Frage aufwirft, ob bereits wieder Meme Coin Saison ist. Eine Entwicklung, von der auch Meme Kombat extrem profitieren könnte.

Dogecoin unter den größten 3 Gewinnern

In den letzten Wochen und Monaten scheint es fast schon keine Rolle mehr zu spielen, in welchen Coin man investiert. Die Bitcoin-Rallye, die in diesem Jahr zu einer Wertsteigerung von mehr als 150 % geführt hat, zieht auch die meisten Altcoins mit nach oben. + 50 % bei Cardano (ADA), + 45 % bei AVAX - das sind nicht etwa die Gewinne dieses Jahres, sondern nur in den letzten 7 Tagen. Aber auch die beiden Meme Coins DOGE und Shiba Inu (SHIB) haben in diesem Zeitraum besser performt als Bitcoin.

(Top 20 Coins sortiert nach 7-Tages-Gewinnen - Quelle: coinmarketcap)

Unter den Top 10 haben Cardano (ADA) und Avalanche (AVAX) ganz klar die Nase vorn, wobei AVAX erst durch die Rallye der letzten Tage überhaupt auf Platz 10 aufgestiegen ist. Den dritten Platz der größten Gewinner in den Top 10 belegt Dogecoin. Erweitert man die Liste auf die 20 größten Kryptowährungen kommen auch noch Polkadot (DOT) und Shiba Inu (SHIB) zu den großen Gewinnern.

Dabei macht Cardano (ADA) Bitcoin tatsächlich nicht nur auf Wochensicht Konkurrenz. Auf hinsichtlich der Year to Date-Rendite kommt ADA auf 136 %, während Bitcoin auf etwas mehr als 160 % in diesem Jahr kommt.

(ADA Kursentwicklung seit 1.1.2023 - Quelle: google)

Dagegen hat Avalanche (AVAX) seinen Wert in diesem Jahr zwischenzeitlich sogar verdreifacht, was ein Plus von 200 % bedeutet. Auch wenn DOGE und SHIB in dieser Woche überdurchschnittlich gut performt haben, sehen die Jahresrenditen hier bei weitem nicht so gut aus.

DOGE mit 40 % im Plus

Während Bitcoin seinen Wert heuer schon mehr als verdoppelt hat und Solana (SOL) sogar um über 800 % zulegen konnte, war ein Dogecoin-Investment in diesem Jahr sicher nicht die beste Wahl, auch wenn der Coin in dieser Woche zu den großen Gewinnern zählt. Seit dem Jahreswechsel liegt die Rendite bei 40 %.

(Dogecoin Year to Date-Rendite - Quelle: Google)

Shiba INU (SHIB) schneidet dagegen noch schlechter ab und hat trotz zahlreicher Neuerungen und harter Arbeit am eigenen Ökosystem nur einen Zuwachs von etwa 25 % in diesem Jahr verzeichnet. Ob sich das durch die jüngsten Entwicklungen rund um Shibarium ändern wird, muss sich erst zeigen. Dennoch könnte der Anstieg der letzten Woche ein Zeichen dafür sein, dass nun auch eine Phase beginnt, in der Meme Coins wieder zu den großen Gewinnern zählen.

Renditen von tausenden Prozent sind bei den Spaswährungen immerhin keine Seltenheit mehr, auch wenn das auf die beiden größten Meme Coins in Zukunft wahrscheinlich eher nicht mehr zutreffen wird und diese ihre besten Tage schon hinter sich haben dürften. Bei Alternativen wie Meme Kombat könnte so eine Rallye dagegen erst noch bevorstehen.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat visiert 3 Millionen Dollar Marke an

Während Dogecoin und Shiba Inu signalisieren, dass die nächste Meme Coin Saison vor der Tür stehen könnte, sind Anleger stets auf der Suche nach dem nächsten Projekt, das das Potenzial hat, um das 100-fache oder mehr zu steigen. Mit Meme Kombat könnte so ein Coin auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins zum Leben erwachen und in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten. Die Community kann dabei mit $MK-Token auf ihre Favoriten wetten.

(Meme Kombat Battles - Quelle: memekombat.io)

Das Konzept, beliebte Meme Coins gegeneinander antreten zu lassen, erleichtert den Prozess des Community-Aufbaus, der für Coins dieser Art unumgänglich ist, enorm. Durch die Battles ist es denkbar, dass die Anhänger der erfolgreichsten Coins ihren Weg zur Meme Kombat Plattform finden und ihren Favoriten hier anfeuern. Wer sich die Frage stellt, wer einen Kampf zwischen PEPE und Shiba Inu gewinnen würde, findet auf Meme Kombat bald eine Antwort.

Hier geht's zum Meme Kombat Vorverkauf.

Die Entwickler sorgen mit der Stake to Bet-Funktion dafür, dass Investoren ihre $MK-Token zwar staken und dadurch eine Rendite erzielen können, die gestakten Token können dabei aber dennoch für Wetteinsätze in der Arena verwendet werden und werden nur bei Verlust der Wette vom Staking Pool abgezogen. Das die Kämpfe KI-generiert sind und alle Transaktionen auf der Blockchain einsehbar sind, ist Manipulation ausgeschlossen. Schon während des Vorverkaufs stößt das Projekt auf großes Interesse, was sich an der Tatsache zeigt, dass $MK bereits auf die 3 Millionen Dollar Marke zusteuert.

(Meme Kombat Presale - Quelle: memekombat.io)

Meme Kombat bietet Anlegern insgesamt 3 Möglichkeiten, mit denen sie ihr Vermögen vermehren können. Zum einen können die Wetten in der Arena mit ein bisschen Glück zur Vermehrung der Coins führen, zum anderen gibt es eben auch eine Staking-Funktion, die mit einer dynamischen Rendite überzeugt, die derzeit noch bei über 300 % liegt. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer in den Staking Pool einzahlen, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

Die dritte Möglichkeit, auf die Anleger hoffen, um ihr Kapital zu vermehren, ist natürlich die potenzielle Wertsteigerung des $MK-Kurses. Da die erste Battle-Saison direkt nach dem Ablauf der Vorverkaufsphase beginnt, ist davon auszugehen, dass die Bekanntheit der Plattform und dadurch auch die Nachfrage nach $MK-Token direkt nach dem Launch sprunghaft ansteigt. Aufgrund des begrenzten Angebots durch den hohen Anteil gestakter Token ergeben sich daraus die idealen Bedingungen für eine mögliche Kursexplosion nach dem Listing an den Kryptobörsen. Schon während des Vorverkaufs wird der $MK-Preis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können.

Jetzt $MK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.