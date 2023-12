Börsen News: Rückblick & Ausblick - was ist für Aktien jetzt wichtig?

Am Aktienmarkt geht eine starke Handelswoche zu Ende, die insbesondere den deutschen Leitindex DAX auf ein Rekordhoch trieb. Der DAX performt auf Wochensicht die US-amerikanischen Indizes aus - das gibt es nicht aller Tage. Die relative Stärke an den Aktienmärkten setzte sich unbeeindruckt fort.

Denn auch ein stärker als erwartete Arbeitsmarktbericht aus den USA und schnell anziehende Anleihenrenditen an den Märkten konnten den Aufwärtstrend nicht brechen. Am Freitag gab es intraday an den US-Märkten einen kleinen Rücksetzer. Dieser wurde jedoch umgehend gekauft.

Doch was ist aktuell für alle Anleger & Trader wichtig? Die Börsen News im Rück- und Ausblick:

Die Aktien-Rallye geht weiter - Zinshoffnung beflügelt die Märkte

Ein wesentlicher Faktor, der die jüngste Aktienmarktrallye antreibt, ist die allgemeine Erwartung einer bevorstehenden Zinswende. Betrachtet man die Prognosen für den US-Markt, so soll es ab dem Frühjahr 2024 eine Trendwende geben, die die Leitzinsen in den USA im Laufe des nächsten Jahres um etwa einen Prozentpunkt reduzieren könnte. Ähnliche Erwartungen gelten für Deutschland und Europa. Dies geschieht trotz der Tatsache, dass Europa im Vergleich zu den USA zinsmäßig hinterherhinkt und sich auf einem deutlich niedrigeren Zinsniveau befindet. Allerdings verläuft die Konjunktur in der Eurozone schwach, die aggressive Straffungspolitik muss somit enden.

Fallende Zinsen wirken sich dann positiv auf die Aktienmärkte aus, da niedrigere Zinsen tendenziell zu einer höheren Investitions- und Konsumbereitschaft führen, was wiederum das Wirtschaftswachstum ankurbelt. Unternehmen profitieren von günstigeren Kreditkonditionen, was zu höheren Gewinnen und Investitionen führt. Darüber hinaus werden Aktien als Anlageform attraktiver, da die Renditen aus festverzinslichen Anlagen sinken. Die gegenwärtige Antizipation einer Zinslockerung durch den Markt spiegelt die Erwartung wider, dass diese positiven Effekte bald eintreten werden. Der Aktienmarkt läuft der geldpolitischen Entwicklung vorweg.

DAX schießt auf ATH und bestätigt Rekordhoch

Der DAX zeigt eine deutliche Aufwärtstendenz und hat kürzlich erst ein neues Allzeithoch erreicht, welches durch weitere Rekordmarken bestätigt wurde. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltende Stärke am Markt, wobei kleinere Kursrückgänge aktuell schnell von den Käufern aufgefangen werden. Ausreichend Kapital steht an der Seitenlinie bereit, um die kleineren Korrekturen zum Einstieg zu nutzen.

Besonders stark läuft aktuell der Trend im DAX. In den letzten sechs Wochen hat der Index kontinuierlich mit positiven Ergebnissen geschlossen. Die vergangene Woche brachte damit auch schon wieder ein Rekordhoch für den deutschen DAX. Diese positive Entwicklung spiegelt das robuste Vertrauen der Anleger und die dynamische Marktstimmung wider, die den DAX momentan prägen. Der deutsche Leitindex zeigt 2023 unerwartet Stärke.

Inflationsdaten & Zinsentscheidungen in den USA & Europa

In der kommenden Woche richten sich die Blicke der Investoren auf wichtige Ereignisse, die potenziell bedeutenden Einfluss auf die Finanzmärkte haben. Ein zentrales Thema bleibt die Entwicklung der Zinsen, da diese nach wie vor einen der größten Einflussfaktoren auf die Märkte darstellt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Zinsentscheidungen in Europa und den USA. Obwohl allgemein nicht mit weiteren Zinsanpassungen in der nächsten Woche gerechnet wird, könnten die dazugehörigen Begründungen und Pressekonferenzen wichtige Impulse für die Märkte liefern. Die FOMC-Pressekonferenz und die Äußerungen Jerome Powells dürfte der Markt mit Argusaugen beobachten.

Ebenso im Fokus stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA, insbesondere die Inflationsdaten, die für die Einschätzung der Inflationssituation relevant sind. Angesichts dieser bevorstehenden Ereignisse könnten die Märkte bis zur Mitte der Woche eher abwartend verharren.

Zusammenfassend sollten Anleger die folgenden Termine im Blick haben:

Dienstag: CPI USA

Mittwoch: FED-Zinsentscheid

Donnerstag: EZB-Zinsentscheid

Donnerstag: Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA

Berichtsaison geht zu Ende: Oracle & Adobe im Fokus

Auch die Berichtssaison nähert sich dem Ende, dennoch wird es in der laufenden Woche einige Termine geben, die zwar noch nicht für den gesamten Markt, aber für die Aktionäre und Trader einzelner Unternehmen spannend sein könnten.

Am Montag meldet Oracle die Quartalszahlen, während am Dienstag Carl Zeiss Meditec folgt. Am Mittwoch kommen dann Inditex und Adobe mit ihren Quartalszahlen, bevor am Donnerstag auch noch Costco die Berichtsbücher öffnet.

Sentiment im Blick behalten - Gratwanderung zwischen Angst und Gier

In der kommenden Woche sollten Anleger und Trader ihre Aufmerksamkeit natürlich nicht nur auf traditionelle Wirtschaftsdaten richten, sondern auch alternative Datenquellen im Auge behalten. Diese können mit fortschrittlichen KI-Tools wie AltIndex analysiert werden. Solche Instrumente ermöglichen eine umfassendere Bewertung von Aktien und helfen, zukünftige Kursbewegungen besser zu antizipieren.

Alternative Daten umfassen Informationen aus sozialen Medien, Nachrichtenfeeds, Verbraucherstimmungen und anderen nicht-traditionellen Quellen. Diese bieten oft tiefere Einblicke in Markttrends und Verbraucherverhalten, die über konventionelle Finanzanalysen hinausgehen. Die Integration dieser Daten kann Anlegern und Tradern einen entscheidenden Vorteil bieten, indem sie neue Perspektiven und vorausschauende Erkenntnisse in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld liefern.

Aktien mit AltIndex analysieren

