BERLIN (dpa-AFX) - Das Weihnachtsgeschäft in Deutschland hat in der zurückliegenden Woche wieder an Fahrt verloren. In einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) äußerten sich fast 60 Prozent der befragten mehr als 350 Handelsunternehmen unzufrieden mit der jüngsten Umsatzentwicklung.

"Die Woche vor dem zweiten Advent verlief im Einzelhandel spürbar schwächer als noch die erste Adventswoche. Viele Händlerinnen und Händler setzen ihre Hoffnung jetzt auf den Endspurt vor den Festtagen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag.

Die schwache Entwicklung zeigt sich auch an geringeren Besucherzahlen in den Innenstädten. Zwei Drittel der innerstädtischen Händler berichteten von weniger Kunden als im Vorjahr.

Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember prognostiziert der HDE einen Gesamtumsatz von etwas mehr als 120 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Umsatzplus von 1,5 Prozent./brd/DP/mis