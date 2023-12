Für FuelCell Energy-Anleger wäre momentan schwarze Kleidung angemessen. So gaben die Notierungen im Vergleich zur Vorwoche 2,27 Prozent nach. Für die Aktie ging es an zwei der fünf Tage nach unten. Dabei war der Tagesverlust vom Dienstag in Höhe von 7,91 Prozent besonders fies. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter? Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Für neue Kaufsignale fehlen nämlich nach wie vor ...

