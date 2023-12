Shanghai (ots/PRNewswire) -Für seine umfassenden Automobilelektronik-Lösungen und seine herausragende Marktperformance erhielt NOVOSENSE Microelectronics, ein extrem robustes und zuverlässiges Unternehmen für analoge und Mixed-Signal-ICs, bei den EE Awards Asia 2023 von AspenCore, dem Herausgeber von EE Times und EDN, den "Featured Automotive Electronics Solutions Supplier Award". Das prestigeträchtige Event würdigt herausragende Leistungen, Innovationen und Branchenführer, die den asiatischen IC- und Elektroniksektor prägen.Kidder Shen, Vertriebsleiter bei NOVOSENSE in Ostasien, nahm die Auszeichnung entgegen, die die herausgehobene Marktstellung des Unternehmens im Segment der automobilen Halbleiterlösungen unterstreicht.NOVOSENSE strebt an, die Elektrifizierung und intelligenten Funktionen von Fahrzeugen voranzutreiben. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite von Halbleiterprodukten und -lösungen an, darunter Sensoren, Signalketten und Leistungsmanagement. Die für Automobilanwendungen qualifizierten Chips von NOVOSENSE, die für ihre technische Exzellenz und Qualität bekannt sind, werden von führenden Automobilherstellern und Zuliefererunternehmen eingesetzt. Im Jahr 2022 wurden mehr als 100 Millionen Chips ausgeliefert.Die EE Awards Asia 2023, die zeitgleich mit den EE Tech Summits stattfanden, gewannen zusätzliches Gewicht durch einen Vortrag von Shen, in der er die Vision und das Engagement von NOVOSENSE für die Gestaltung einer grünen, intelligenten und vernetzten Welt durch innovative Halbleiterlösungen skizzierte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2296531/NOVOSENSE_honored_Featured_Automotive_Electronics_Solutions_Supplier__Award.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novosense-erhalt-branchenauszeichnung-bei-den-ee-awards-asia-2023-302010924.htmlPressekontakt:pr@novosns.comOriginal-Content von: Novosense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167909/5668954