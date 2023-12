MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu EU-Sanierungszwang:

Am Ende hat sich Brüssel der Einsicht gebeugt, dass Klimaschutz an seine Grenzen stößt, wenn er ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben wird. Man hat das in Deutschland in der Debatte ums Heizungsgesetz gesehen. Die Erfahrungen der vergangenen Monate sollten der Bundesregierung eine Warnung sein, wenn sie die gelockerten Vorgaben aus Brüssel nun umzusetzen hat. Dazu wird eine gezielte Förderung nötig sein, aber auch eine überzeugendere Kommunikation, die auf Zweifler eingeht. Das alles mag zäh sein, oft mühsam, teuer sowieso. Aber immer noch besser, als Menschen zu verprellen, die den Klimaschutz in seiner epochalen Bedeutung eigentlich ernst nehmen./yyzz/DP/mis