Knapp 25 Prozent konnte die Aktie der DHL Group in den vergangenen Handelswochen gut machen. Aktuell steuert der DAX-Titel geradezu wie an der Schnur gezogen auf das Jahreshoch bei 47,05 Euro zu. Welche weiteren charttechnischen Marken sind außerdem wichtig und worauf sollte man in den kommenden Wochen und Monaten bei der Dividendenperle jetzt achten?Zunächst einmal ist die Wahrscheinlichkeit natrlich relativ hoch, dass die DHL-Aktie vor dem Angriff auf das Jahreshoch noch einmal deutlich korrigieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...