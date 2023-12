DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Hongkong sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sehr uneinheitlich geht es am Montag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien zu. Während der HSI in Hongkong um 1,6 Prozent abtaucht, geht es in Tokio für den Nikkei-225 um 1,3 Prozent nach oben auf 32.741 Punkte. Er hatte aber an den beiden Handelstagen zuvor auch sehr stark nachgegeben, vor allem weil der Yen massiv aufgewertet hatte. Von dieser Seite kommt nun wieder etwas Entlastung, der Dollar zeigt sich etwas erholt mit 145,50 Yen, verglichen mit Ständen knapp über 144 zum Handelsende am Freitag in Tokio.

Daneben verweisen Teilnehmer auf die leicht positive Vorgabe der Wall Street, nachdem dort die Arbeitsmarktdaten für November insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Damit verfestigte sich die Einschätzung der meisten Marktteilnehme einer weichen Landung der US-Wirtschaft bei zugleich günstigen Zinsaussichten.

An den anderen Plätzen der Region tut sich wenig, hier ist die Tendenz wenig verändert. Auch in Schanghai, anders als in Hongkong verpuffen dort neue Preisdaten, die Sorgen über eine schwache Nachfrage schüren. Sowohl Verbraucher- wie auch Erzeugerpreise gingen im November stärker zurück als erwartet. Zugleich ergeben sich dadurch zwar potenziell Spielräume für die Zentralbank, die Geldpolitik zu lockern. Allerdings kamen erst am Freitag Signale aus einem Treffen des Politbüros, wonach weitere Konjunkturmaßnahmen maßvoll ausfallen sollen. Das dürfte jene Akteure enttäuschen, die auf aggressive Maßnahmen gehofft hatten.

Unter den Einzelwerten in Hongkong knicken Li Ning um fast 14 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hat mitgeteilt, für 2,21 Milliarden Hongkong-Dollar ein Bürogebäude in Hongkong zu übernehmen.

In Seoul (+0,2%) wird die Stimmung laut Teilnehmern von vorläufigen Handelsdaten gestützt. Sie zeigten für die ersten Wochen im Dezember ein stetiges Exportwachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Der Kurs des Lenkflugkörperherstellers LIG Nex1 schießt um 27 Prozent nach oben nach der Ankündigung, das US-Rüstungsunternehmen Ghost Robotics zu übernehmen. Im Sog geht es in Seoul für die Roboterhersteller Doosan Robotics und Rainbow Robotics um 5,5 bzw. 4,1 Prozent aufwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.199,00 +0,1% +2,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.740,56 +1,3% +23,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.521,84 +0,2% +12,8% 07:00 Schanghai-Comp. 2.965,11 -0,1% -4,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,6% -17,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.084,88 -0,8% -4,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.442,17 +0,0% -3,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:17 % YTD EUR/USD 1,0767 +0,0% 1,0762 1,0779 +0,6% EUR/JPY 156,70 +0,4% 156,10 155,39 +11,7% EUR/GBP 0,8584 +0,1% 0,8577 0,8570 -3,0% GBP/USD 1,2542 -0,0% 1,2545 1,2577 +3,7% USD/JPY 145,55 +0,3% 145,05 144,21 +11,0% USD/KRW 1.317,42 +0,3% 1.317,42 1.308,43 +4,4% USD/CNY 7,1366 +0,3% 7,1366 7,1260 +3,5% USD/CNH 7,1966 +0,2% 7,1833 7,1688 +3,9% USD/HKD 7,8088 +0,0% 7,8085 7,8112 -0,0% AUD/USD 0,6558 -0,3% 0,6575 0,6608 -3,8% NZD/USD 0,6113 -0,1% 0,6120 0,6156 -3,7% Bitcoin BTC/USD 41.971,62 -4,2% 43.793,40 43.373,38 +152,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,72 71,23 +0,7% +0,49 -6,6% Brent/ICE 76,42 75,84 +0,8% +0,58 -5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.999,23 2.004,62 -0,3% -5,39 +9,6% Silber (Spot) 23,03 23,01 +0,1% +0,02 -3,9% Platin (Spot) 920,18 921,05 -0,1% -0,88 -13,8% Kupfer-Future 0,00 3,82 0% 0 +0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

