Franck Sabbah, Head of Sales Asset Management Continental Europe (ex. Germany) bei Berenberg, erklärt, wie Investoren im nächsten Jahr mit Anlagen in Private Debt profitieren können.Die 'Private Markets' haben nach einem jahrelangen Boom im laufenden Jahr unter den steigenden Zinssätzen gelitten. Franck Sabbah, Head of Sales Asset Management Continental Europe (ex. Germany) bei Berenberg, erklärt, wie Investoren im nächsten Jahr mit Anlagen in Private Debt profitieren können. Die Märkte für Private Equity und Private Debt kamen im Jahr 2023 unter Druck. Wie sehen Sie das?

Den vollständigen Artikel lesen ...