NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Seine positiven Kurserwartungen für die Aktien europäischer Essenslieferdienste hätten sich im laufenden Jahr nicht erfüllt, da der Markt die besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) nicht honoriert habe, schrieb Analyst Giles Thorne in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Doch 2024 sollten die Barmittelzuflüsse und eine Rückkehr grenzüberschreitender Fusionen und Übernahmen die Anleger von der Qualität des Sektorwachstums überzeugen. Seine präferierten und allesamt mit "Buy" eingestuften Werte blieben Deliveroo vor Just Eat Takeaway und Delivery Hero./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2023 / 11:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2023 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

