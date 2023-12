Das Luxusgüterunternehmen Lalique erhält eine neue Chefin. Nina Müller übernimmt den CEO-Posten per 1. Februar 2024.Zürich - Das Luxusgüterunternehmen Lalique erhält eine neue Chefin. Nina Müller übernimmt den CEO-Posten per 1. Februar 2024, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Müller war von 2020 bis 2023 Chefin des Warenhauses Jelmoli, davor war sie für den Uhren- und Schmuckhändler Christ sowie den Kristallkonzern Swarovski tätig. Entsprechend verfüge die 54-jährige Österreicherin über breite…

