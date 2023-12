Morphosys hat am Wochenende auf der Jahrestagung der US-Hämatologen (ASH) detaillierte Daten zur Phase-3-Studie zum Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose veröffentlicht. Die Probleme beim Sekundärziel in der Hochrisikogruppe der Myelofibrose-Patienten konnten zwar nicht ausgeräumt werden, die weiteren Daten kommen aber am Markt gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate legt das Papier im frühen Handel gut fünf Prozent zu.Myelofibrose ist durch vier Krankheitsmerkmale gekennzeichnet: ...

