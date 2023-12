Hexadrone SAS, ein 2014 gegründeter französischer Hersteller von modularen unbemannten Luftfahrzeugen, hat die GAP-Analyse für die Tundra 2 in den Versionen Urban und Endurance gemäß DR EU 2019/945 erfolgreich abgeschlossen und strebt nun die Erteilung der Klassifizierungskennzeichen C5 und C6 an. Mit dem Erreichen dieses Meilensteins wurde der Zertifizierungsprozess für die Urban- und die Endurance-Version von Hexadrone nun formell eingeleitet und wird nun von der benannten Stelle NavCert GmbH durchgeführt.

Die Tundra 2 schafft ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt, da sie eine extreme Modularität bei unbemannten Luftfahrzeugen bietet und eine unbegrenzte Anzahl von Nutzlasten integriert, die in verschiedenen Sektoren wie Überwachung, Geodaten, Landwirtschaft, Öl und Gas, Militär, Innere Sicherheit, Rettung und vielem mehr eingesetzt werden.

"Durch eine eingehende Analyse auf Basis der Verordnung 2019/945 der Europäischen Union (EU) haben wir sichergestellt, dass die Spezifikationen der Tundra 2 sowie unsere Benutzerhandbücher die aktuellen Anforderungen in vollem Umfang erfüllen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Nutzer der TUNDRA 2 ab 2024 legal im europäischen Luftraum gemäß den Kategorien C5 und C6 fliegen dürfen.

Die außergewöhnliche Modularität der TUNDRA 2 bietet zuverlässige technische Lösungen für die verschiedensten Sektoren. Dank der standardisierten Schnittstellen kann sie leicht mit einer Vielzahl von Addons erweitert werden, während sie gleichzeitig die aktuellen Standards einhält", so Alexandre Labesse, CEO von Hexadrone.

Die NavCert GmbH (NB 2603) hat derzeit den Vorsitz der Koordinierungsgruppe der benannten Stellen für unbemannte Luftfahrzeuge gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 inne. Die NavCert GmbH ist eine der drei Stellen in Europa, die damit beauftragt sind, Konformitätstests für Drohnen der Klassen C5/C6 durchzuführen, die innerhalb der spezifischen Kategorie für den Betrieb abseits der Bodenbeobachtung (Beyond Ground Observation, BGO), auch bekannt als Beyond Vision Line Of Sight (BVLOS), eingesetzt werden.

Marcel Visser, CEO der NavCert GmbH, erklärte: "Ich gratuliere Hexadrone zur erstmalig erfolgten Bestätigung der Konformität der beiden Multicopter C5- und C6-Drohnenspezifikationen mit der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945. Es ist uns eine Ehre, die von Hexadrone ausgewählte Benannte Stelle (NB 2603) zu sein, die die Typenprüfungen für beide Versionen der Tundra 2 durchführt. Unsere umfassende Erfahrung und unser Beitrag zur Erarbeitung der Norm EN 4709 waren von unschätzbarem Wert bei der Durchführung der technischen Bewertungen von unbemannten Luftfahrzeugsystemen für die zivile Nutzung. Wir werden uns auch weiterhin für die Einhaltung der erforderlichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards für den Drohnenbetrieb in der Europäischen Union einsetzen."

Ab 2024 wird Hexadrone seine weltweite Expansion durch die Auswahl und Auswahl von spezialisierten Wiederverkäufern auf der ganzen Welt vorantreiben.

Über Hexadrone

Hexadrone ist mit seinen drei Geschäftsbereichen ein anerkannter Experte für die Entwicklung und Herstellung von modularen Drohnen, die für Kunden eine wertvolle Investition in ihre Tätigkeit darstellen. Hexadrone wurde 2014 gegründet und war ursprünglich eine Webplattform für den Wiederverkauf von Drohnenkomponenten, hat sich aber schnell auf die kundenspezifische Fertigung von Drohnen spezialisiert. Basierend auf den Erfahrungen der Nutzer hat Hexadrone erkannt, dass eine universelle und modulare Plattform die Antwort auf die Bedürfnisse des Marktes ist und nach der ersten Version der TUNDRA hat Hexadrone eine Fabrik zur Entwicklung und Fertigung einer Mehrzweckdrohne für den professionellen Einsatz aufgebaut.

Heute ermöglicht die Produktionskapazität die Herstellung von bis zu 1000 Einheiten der TUNDRA 2 pro Jahr.

Über NavCert GmbH

NavCert ist das erste in Europa akkreditierte Labor im Bereich GNSS und verfügt heute über einen flexiblen Aufgabenbereich, was eine bemerkenswerte USP-Leistung darstellt. Das Unternehmen erbringt weltweit technische Dienstleistungen wie Gutachten, Verifizierung, Validierung und freiwillige Zertifizierungsdienste in den Bereichen präzise Positionierung/Lokalisierung, Navigation, Geschwindigkeit und Zeitmessung. NavCert ist außerdem von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) als Zertifizierungsstelle für unbemannte Luftfahrtsysteme (Unmanned Aircraft Systems, UAS) akkreditiert und vom deutschen Luftfahrtbundesamt für die EU-Typenprüfung von Starrflüglern, Koptern und Multikoptern in den Klassen C0 bis C4 in der Offenen Kategorie und C5 bis C6 in der Spezifischen Kategorie gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 einschließlich der darauf bezogenen Normen zugelassen (NB 2603). NavCert sitzt der Koordinierungsgruppe der benannten Stellen für UAS vor. Diese Aktivitäten werden durch GAP-Analysen der Spezifikationen und der Dokumentation sowie durch Vorabtests ergänzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der NavCert-Website unter www.navcert.de

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231210106057/de/

Contacts:

Press Hexadrone Omnicom PR Group

Inès Marotte ines.marotte@omnicomprgroup.com 06 89 84 40 32

Carla Portier carla.portier@omnicomprgroup.com 06 77 84 02 60