Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung nach den starken Vorwochen fort und bleibt in Schlagdistanz zu neuen Rekordhochs. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex minimal im Plus. In der Vorwoche war der DAX um mehr als 2 Prozent im Wert gestiegen und hatte auf dem Weg nach oben mehrere Höchstmarken erreicht. Gute Vorgaben gibt es von den US-Börsen, die am Freitag im Plus schlossen und aus Asien, wo der Nikkei ebenfalls kräftig zulegen kann. Im Wochenverlauf steht die letzte Zinsentscheidung ...

