Walldorf (ots) -Häuser, die länger als erwartet auf dem Markt bleiben oder deren Verkaufspreise drastisch fallen, sind oft das Produkt gängiger Fehler: Eine falsche Preisfestsetzung, schlechte Präsentation oder fehlende Marktkenntnisse können Interessenten abschrecken und den Verkaufsprozess erheblich verzögern.Dabei braucht es für den Hausverkauf mehr, als nur eine Anzeige zu schalten. Der Verkauf einer Immobilie ist ein komplexes Zusammenspiel aus Marktwissen, Präsentation und Verhandlungsgeschick. Wie der Hausverkauf optimiert werden kann, wird in diesem Beitrag erläutert.Vorbereitende MaßnahmenDamit ein Haus möglichst gewinnbringend den Besitzer wechselt, sollte in eine sorgfältige Vorbereitung investiert werden. Dabei gibt es eine Vielzahl an Methoden, um ein Haus attraktiv darzustellen und den Verkaufsprozess zügig abzuwickeln:HausaufwertungDazu gehört in erster Linie die Hausaufwertung. Durch relativ günstige Renovierungsmaßnahmen wie das Streichen der Wände in neutralen, hellen Farben oder das Auswechseln alter Armaturen in Küche und Bad entsteht ein ganz anderer erster Eindruck des Hauses, der sich beim Verkauf bezahlt macht. Ähnlich verhält es sich mit der Außenanlage: Ist der Rasen gemäht und die Hecke gestutzt, trägt das zu einem positiven Gesamtbild bei.Home StagingEine weitere vorbereitende Maßnahme ist Home Staging. Dabei geht es um das professionelle Einrichten von Räumen zur Verkaufsförderung. Denn erfahrungsgemäß ist die Kauflust niedriger, wenn potenzielle Käufer dunkle und leere Räume vorfinden. Vielen fällt es dann schwer, sich die Immobilie im eingerichteten und aufbereiteten Zustand vorzustellen. Beim Home Staging werden die Zimmer deshalb beispielsweise mit ansprechenden Möbeln ausgestattet und möglichst vorteilhaft präsentiert, um die Attraktivität bei Käufern zu erhöhen.Zeitpunkt der BesichtigungWer sein Haus verkaufen möchte, hat meist den Wunsch, dieses schnell zu verkaufen. Bevor die Entscheidung übereilt gefällt wird, sollten Hausverkäufer jedoch den Zeitpunkt abwägen. Es kann sich im Winter durchaus lohnen, ein paar Monate zu warten, da das Tageslicht im Frühling und ein blühender Garten die Immobilie insgesamt attraktiver erscheinen lassen.Recherche zu den Preisen und rechtliche VorbereitungDarüber hinaus sollten Verkäufer Zeit in eine realistische Werteinschätzung ihres Hauses investieren. Zum einen schrecken deutlich überhöhte Preisvorstellungen potenzielle Interessenten ab. Zum anderen drohen große Verluste, wenn der Verkaufspreis zu niedrig angesetzt wurde. Eine sorgfältige rechtliche Vorbereitung - darunter fällt das Bereitstellen aller Zertifikate und Unterlagen wie beispielsweise der Energieausweis - ist ebenfalls sinnvoll, um den Verkaufsprozess zu beschleunigen.MarketingmaßnahmenDas Exposé ist das erste, was Interessenten von einer Immobilie zu sehen bekommen. Deshalb lohnt es sich, hier Zeit und Geld zu investieren. Ein professioneller Immobilienfotograf beispielsweise weiß ganz genau, wie er eine Immobilie möglichst vorteilhaft präsentiert. Sind gute Fotos gemacht, gilt es, die Immobilie auf geeigneten Kanälen zu bewerben. Dabei ist eine Kombination aus traditionellen sowie digitalen Marketingkanälen in der Regel am sinnvollsten, um den Hausverkauf zügig abzuwickeln. Sinnvoll sind bei der Bewerbung der Immobilie im Übrigen auch moderne Methoden. So können zum Beispiel Drohnenaufnahmen, virtuelle Rundgänge oder Videos das Haus im besten Licht darstellen und Interesse bei potenziellen Käufern wecken.Maßnahmen bei der BesichtigungMelden sich die ersten Interessenten, zahlt sich die Flexibilität bei der Terminvergabe aus. Selbst kleine Aufmerksamkeiten wie angebotene Erfrischungen oder Informationsbroschüren über die Umgebung der Immobilie können am Ende den Unterschied machen. Sollte der Hausverkauf unerwartet lange dauern, besteht die Möglichkeit, Feedback von den Interessenten nach Besichtigungen einzuholen, um die Präsentation weiter zu verbessern.Über Katharina und André Heid:Ob es sich um den Kauf oder den Verkauf einer Immobilie handelt: Viele Menschen sind sich unsicher, ob der veranschlagte Preis angemessen ist. Sie entscheiden sich deshalb für eine Immobilienbewertung. Das hat zahlreiche Vorteile. Nicht nur kann man über ein Expertengutachten finanzielle Einbußen verhindern, die durch einen zu hohen oder einen zu niedrigen Verkaufspreis entstehen können. Auch können sich Interessenten auf diese Weise vor unliebsamen Überraschungen absichern. Katharina und André Heid haben sich mit der Heid Immobilien GmbH auf Immobilienbewertungen spezialisiert. Das Team von zertifizierten Sachverständigen und Immobiliengutachtern bewertet Immobilien zuverlässig und professionell, wobei sie stets die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden berücksichtigen. Dabei legen sie Wert auf faire und transparente Preise und eine Festpreisgarantie. Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienbewertung.de/Pressekontakt:Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbHVerantwortlicher: André Heid; Katharina Heidhttps://www.heid-immobilienbewertung.dekontakt@heid-immobilienbewertung.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172309/5669026