75 Prozent hat die Aktie von Amazon seit Jahresbeginn zugelegt - damit ist 2023 das sechstbeste Jahr für den E-Commerce-, Cloud- und Marketing-Spezialisten in diesem Jahrtausend. Seit wenigen Wochen hängt der Titel allerdings in der Seitwärtsbewegung fest. Die Anleger warten nun gespannt auf Mittwoch.Dann kommt die Fed zu ihrem letzten Treffen in diesem Jahr zusammen. Eine weitere Zinserhöhung ist nahezu ausgeschlossen, entscheidend ist die Wortwahl von Jerome Powell. Zuletzt hatte der Fed-Chef ...

