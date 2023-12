Zum Start in die neue Woche hat der Bitcoin die Gewinne aus der Vorwoche fast vollständig wieder abgegeben. Auch am übrigen Kryptomarkt dominieren zu Wochenbeginn die roten Vorzeichen. Nach dem starken Lauf der letzten Tage und Wochen sind erste Gewinnmitnahmen jedoch nicht verwunderlich und erst einmal kein Grund zur Panik.Nachdem der Kurs der digitalen Leitwährung am Freitag bei rund 44.705 Dollar ein neues 19-Monats-Hoch markiert hatte, tendierte er am Wochenende über weite Strecken im Bereich ...

