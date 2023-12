© Foto: picture alliance / Kyodo | -



Die Meinungen darüber, wie stark die US-Leitzinsen im nächsten Jahr gesenkt werden, gehen sehr weit auseinander. Die Fed selbst deutet nur 25 Basispunkte an, die Analysten rechnen mit bis zu 275 Punkten!Die Zinssätze sind seit Anfang 2022 in die Höhe geschnellt, da die US-Notenbank versucht hat, die Inflation zu zähmen, ohne die Wirtschaft durch Zinserhöhungen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Seit ihrer letzten Zinserhöhung im Juli scheint die Fed solide Fortschritte bei der Senkung der Inflation gemacht zu haben, ohne den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft im Allgemeinen zu schädigen. Dies hat viele Analysten an der Wall Street dazu veranlasst, für das kommende Jahr deutliche Zinssenkungen …