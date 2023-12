© Foto: picture alliance / AP Photo | Richard Drew



Nach einem starken US-Tech-Jahr an der Börse blicken Anleger gespannt auf 2024. Fundstrat-Research zeigt sich besonders optimistisch und gibt eine der höchsten Prognosen an der Wall Street ab.Mit Vollgas ins neue Jahr: Tom Lee, Mitbegründer der Forschungsboutique Fundstrat Global Advisors und bekannter Wall-Street-Bulle, sieht den S&P 500 Ende nächsten Jahres bei 5.200 Punkten. Das ist nicht nur ein Anstieg von rund 13 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand von 4.585 Punkten. Lee gibt sich damit auch in gewohnter Manier deutlich optimistischer als viele seiner Kollegen. Die durchschnittliche Prognose von elf Sell-Side-Strategen, die von MarketWatch befragt wurden, liegt rund acht Prozent …