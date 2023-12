Irina Zhurba, Head of Investor Relations, präsentierte auf der German Opportunities Konferenz von AlsterResearch das Geschäftsmodell von Mister Spex. Trotz Herausforderungen wie der sich verschlechternden Verbraucherstimmung und der witterungsbedingten geringeren Aktivität erfüllten die Q3-Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von 2% auf EUR 60 Mio. die Erwartungen. Vor allem das bereinigte EBITDA blieb das zweite Quartal in Folge positiv. Auf 9-Monats-Basis wuchs der Umsatz um ca. 6% und die Bruttomarge stieg um ca. 150 Basispunkte, was einem bereinigten EBITDA von EUR 0,9 Mio. entspricht. Mister Spex bekräftigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr mit einem mittleren bis hohen einstelligen Umsatzwachstum und einer niedrigen einstelligen bereinigten EBITDA-Marge. Der aktuelle Aktienkurs bietet ein überzeugendes Kurspotenzial von 160% gegenüber AlsterResearchs Kursziel von EUR 7,30, was die deutliche Unterbewertung der Aktie unterstreicht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken