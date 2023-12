DAX - Nervosität steigt. MorphoSys macht erneut Sprung nach oben.

Zum Start in die datenreiche neue Woche hielten sich die Investoren zunächst zurück. So pendelte der DAX® in der ersten Handelsstunde um den Schlussstand von Freitag. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new legte hingegen weiter deutlich zu. Besonders im Fokus stehen diese Woche die EZB und FED. Öffnen EZB-Chefin Christine Lagarde und Fed-Chef Jerome Powell die Tür zu Zinssenkungen?

Unternehmen im Fokus Airbus markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch. Bei HelloFresh könnte sich ein Trendwechsel anbahnen. MorphoSys startete nach der Präsentation detailierter Daten zum Hoffnungsträger Pelabresib mit einem deutlichen Kursaufschlag. Sartorius bestätigte den Ausbruch vom Freitag über die Widerstandsmarke von EUR 298. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.741/16.953 Punkte Unterstützungsmarken: 16.137/16.195/16.253/16.375/16.439/16.626 Punkte Der DAX® schloss am Freitag mit 16.760 Punkten im Bereich des Allzeithochs. Damit war das nächste Ziel - die 161,8%-Retracementlinie - abgearbeitet. Aktuell pendelt sich der Leitindex auf diesem Niveau ein. Gelingt der signifikante Ausbruch über diese Marke, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an die Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei aktuell 16.953 Punkten. Seit Tagen hangelt sich der Index an der oberen Grenze des Bollinger Bands entlang und der Status ist weiterhin "überkauft". Investoren sollten daher wachsam bleiben. Rücksetzer unter 16.626 Punkte könnten kurzfristige Gewinnmitnahmen auslösen und den Index auf 16.439 oder gar 16.375 Punkte drücken. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 14.08.2023 - 11.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.12.2018 - 11.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 238,37 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 287,77 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2023; 10:10 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,92 13.415,770854 15.092,742211 5 Open End DAX® HC977R 12,42 15.092,225659 15.931,353406 10 Open End DAX® HC0558 11,95 15.651,043928 16.209,786196 15 Open End DAX® HD136D 14,37 16.098,098543 16.432,938993 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2023; 10:10 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,06 20.113,325255 18.437,885261 -5 Open End DAX® HC8E76 4,87 18.436,87045 17.597,992845 -10 Open End DAX® HC7FDJ 8,85 17.878,052181 17.318,469148 -15 Open End DAX® HD15GY 6,19 17.430,997566 17.096,322413 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.12.2023; 10:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.