Zum Wochenbeginn zeigt sich der Gesamtmarkt unentschlossen, was die Richtung angeht. Bei der Deutschen Bank gibt es leicht Zugewinne. Das Papier kann an die Entwicklung vom vergangenen Freitag anknüpfen und schiebt sich immer mehr in Richtung der 12-Euro-Marke.Die Ratingagentur S&P Global hat ihre langfristige Bonitätsnote für die Deutsche Bank am Freitag auf A von A- angehoben. Das Kurzfristrating wurde auf A-1 von A-2 erhöht. Der Ausblick ist stabil, wie S&P mitteilte. Die Bank verringere den ...

