Barrick Gold hat am Sonntag bekannt gegeben, dass die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea (PNG) noch in diesem Monat den Betrieb wieder aufnehmen wird. Zudem soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 wieder Gold von dem Projekt gegossen werden, worüber sich Barrick-Präsident und CEO Mark Bristow besonders freute.Er sagte, dass die Wiedereröffnung der Mine einen weiteren Erfolg für das Partnermodell des Unternehmens mit dem Gastland darstelle. Dieses sei auch in Tansania sehr erfolgreich gewesen und ...

