Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 50/23Freitag, 15.12.Bitte Programmänderung beachten:12.30 Wer ist Mohammed bin Salman?Deutschland 2023"Wer ist Ron DeSantis?" entfällt(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 01/24Freitag, 05.01.Bitte Programmänderung beachten:10.00 The True Story of EminemDeutschland 2023"The True Story of Eddie Murphy" entfällt(weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 03/24Montag, 15.01.Bitte Programmänderung beachten:13.15 Die SpurMit KI zur BiowaffeWie real ist die Gefahr?Deutschland 2023"ZDFzoom: Geldwäsche-Paradies Deutschland" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5669189