Die Einzelhandelsumsätze im Offline- und Online-Bereich werden sich 2024 voraussichtlich erstmals auf dem Niveau von vor der Pandemie stabilisieren

Forrester (Nasdaq: FORR) erwartet einen Anstieg des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den Europa-5-Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) von 2,3 Billionen im Jahr 2023 auf 2,7 Billionen im Jahr 2028 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 2,9 %. Der kürzlich veröffentlichte Report von Forrester, Europe-5 Online Retail Forecast, 2023 To 2028, schätzt den Gesamtumsatz im Einzelhandel, den Umsatz im Online-Einzelhandel und die Durchdringung des Online-Einzelhandels in 22 Produktkategorien, darunter Mode, Haushaltswaren, Lebensmittel und Getränke, Unterhaltungselektronik und Medien, für jede der fünf europäischen Volkswirtschaften. Unter diesen fünf Ländern verzeichnet Deutschland den größten Anteil am Einzelhandelsmarkt, gefolgt (in dieser Reihenfolge) von Großbritannien und Frankreich.

2022 lag das Wachstum des Offline-Einzelhandels erstmalig über dem des Online-Einzelhandels, da mehr Verbraucher in Geschäften einkauften. Diese Dynamik setzte sich auch 2023 fort, doch die wesentlichen Wachstumstreiber des Online-Einzelhandels wie die größere Produktauswahl, die Verfügbarkeit rund um die Uhr und die wettbewerbsfähigen Preise sind nach wie vor stark. Forrester geht daher davon aus, dass das Umsatzwachstum im Online-Handel im Jahr 2024 und darüber hinaus wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen wird.

Insgesamt wird der kombinierte Umsatz im Online-Einzelhandel in den Europa-5-Ländern von 372 Milliarden im Jahr 2023 auf 579 Milliarden im Jahr 2028 steigen, mit einer fünfjährigen CAGR von 9,2 %. Der Online-Umsatz wird 22 des gesamten Einzelhandelsumsatzes in diesen fünf Märkten ausmachen, gegenüber 16 im Jahr 2023.

Einige länderspezifische Highlights des Reports:

Deutschland

Der Gesamtumsatz des Einzelhandels in Deutschland wird bis 2028 voraussichtlich 680 Milliarden erreichen, gegenüber 585 Milliarden im Jahr 2023.

- Bis 2028 wird der Online-Handel 22 des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen, gegenüber 16 im Jahr 2023.

- Der Umsatz im Offline-Einzelhandel wird im Jahr 2028 527 Milliarden erreichen, gegenüber 490 Milliarden im Jahr 2023.

Vereinigtes Königreich

2028 wird der Gesamtumsatz des britischen Einzelhandels 544 Milliarden (624 Milliarden €) erreichen, gegenüber 459 Milliarden (527 Milliarden €) im Jahr 2023.

- Das Vereinigte Königreich hat die höchste Durchdringung des Online-Einzelhandels unter den Europa-5-Märkten. Der Anteil des Online-Einzelhandels an den gesamten Einzelhandelsumsätzen wird bis 2028 voraussichtlich auf 32 steigen, gegenüber 27 im Jahr 2023.

- Der Umsatz im Offline-Einzelhandel wird bis 2028 auf 368 Milliarden (423 Milliarden €) ansteigen, gegenüber 336 Milliarden (385 Milliarden €) im Jahr 2023.

Frankreich

Der gesamte Einzelhandelsumsatz in Frankreich wird im Jahr 2028 voraussichtlich 610 Milliarden erreichen, gegenüber 521 Milliarden im Jahr 2023.

- Bis 2028 wird der Online-Handel 18 des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen, gegenüber 14 im Jahr 2023.

- Der Umsatz im Offline-Einzelhandel wird im Jahr 2028 499 Milliarden erreichen, gegenüber 448 Milliarden im Jahr 2023.

"Das Verbraucherverhalten nach der Pandemie, globale Lieferkettenprobleme und eine schwache Wirtschaft sind allesamt bedeutende Faktoren, die sich in den letzten Jahren auf den europäischen Einzelhandelsmarkt ausgewirkt haben", so Jitender Miglani, leitender Prognoseanalyst bei Forrester. "Wir gehen jedoch davon aus, dass mit dem Abflauen der Inflation und der Stabilisierung der Wirtschaft sowohl der Offline- als auch der Online-Einzelhandel im Jahr 2024 zum ersten Mal wieder ein Wachstum auf dem Niveau vor der Pandemie erreichen werden. Insbesondere der Online-Einzelhandel wird sich gut entwickeln und es ist zu erwarten, dass Kategorien wie Medien, elektronische Geräte, Computersoftware und Videospiele bis 2028 jeweils mehr als 50 des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen werden. Um von diesem zu erwartenden Wachstum zu profitieren, müssen sich die europäischen Einzelhändler auf die Optimierung ihrer digitalen Präsenz, den Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette und die Umsetzung kundenorientierter Strategien konzentrieren."

