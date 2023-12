FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.12.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2575 (2865) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4812 (4782) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1500 (2200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TEN ENTERTAINMENT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 413 (390) PENCE - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1170 (1155) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES RECKITT TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - BERNSTEIN RAISES UNILEVER TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERP) - PRICE TARGET 3600 (3800) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1113 (1220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3500 (4100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 205 (170) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 610 (555) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FD TECHNOLOGIES TARGET TO 2500 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 440 (390) PENCE - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1310 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 190 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS RECKITT TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 4600 (6250) PENCE - RPT/JEFFERIES CUTS UNILEVER TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 3300 (5000) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES HALEON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 385 (350) PENCE - UBS CUTS SSE PLC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1890 (2140) PENCE - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 165 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1190 (1135) PENCE - UBS STARTS PENNON GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 890 PENCE - UBS STARTS SEVERN TRENT WITH 'SELL' - PRICE TARGET 2500 PENCE - UBS STARTS UNITED UTILITIES WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1170 PENCE



